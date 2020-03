El príncipe Carlos, de 71 años, contrajo el coronavirus

LONDRES, INGLATERRA.-El príncipe Carlos, hijo mayor de la reina Isabel II y heredero al trono británico, dio positivo en el test de coronavirus, informó el miércoles su residencia oficial de Clarence House.



El príncipe de Gales, de 71 años, tiene síntomas leves de covid-19 "pero por lo demás se mantiene en buena salud", precisó un comunicado.



El heredero de la corona se encuentra confinado junto a su esposa Camila en la residencia real de Balmoral, en Escocia.



Por su parte, Isabel II, de 93 años, y su esposo el príncipe Felipe, de 98, se encuentran desde hace una semana en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres.

"Su majestad la reina tiene buena salud", afirmó un portavoz del Palacio de Buckingham que no quiso precisar si fue sometida al test de covid-19. "La reina vio por última vez al príncipe de Gales brevemente tras la audiencia del 12 de marzo, y está siguiendo todos los consejos para garantizar su bienestar", agregó.



Los síntomas no han impedido a Carlos haber "estado trabajando desde casa en los últimos días como de costumbre", según Clarence House.



Por su parte Camila, "la duquesa de Cornwall, también fue sometida al test pero no tiene el virus", precisó.

"No es posible determinar dónde contrajo el príncipe el virus debido al gran número de compromisos que llevó a cabo en el marco de su función pública en las últimas semanas", afirmó.



Según uno de los corresponsales reales de la prensa británica, Carlos de Inglaterra coincidió el 10 de marzo en un acto en Londres con el príncipe Alberto de Mónaco, quien dio positivo al covid-19 pocos días después.



El Reino Unido tenía el miércoles más de 8,000 casos confirmados de coronavirus y 422 fallecidos.

