Hasta orientación médica dará plataforma digital

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La población podrá acceder a la plataforma digital de georreferenciación desde su teléfono celular para reportar si presenta síntomas de coronavirus (Covid-19) y puedan darle una respuesta inmediata.



Con esa herramienta tecnológica las personas podrán saber qué centro asistencial le queda más accesible y qué médicos pueden atenderle, mediante el uso de una red del Sistema de

Posicionamiento Global (GPS).

DE INTERÉS: Honduras confirma seis casos nuevos de coronavirus; ya suman 36



De igual forma, la plataforma contará con guías de atención hechas por expertos para orientar a los médicos que accedan para brindar apoyo que requiera atención por la enfermedad viral.



EL HERALDO informó que un grupo de expertos en infectología y epidemiología están trabajando en esta novedosa herramienta que servirá para controlar el avance del Covid-19 en el territorio nacional.



Las autoridades sanitarias han confirmado desde del 12 de marzo hasta la fecha 36 casos positivos de coronavirus mediante pruebas en el Laboratorio Nacional de Virología.

Por ahora, los casos son pocos, sin embargo, expertos aseguran que en las próximas dos semanas se verá un incremento de infectados con coronavirus.



“Lo que se busca es que la persona voluntariamente identifique cómo se siente y sepamos en el sistema dónde está para dirigir los recursos de asistencia, ya sea que ella tenga que

desplazarse a un lugar o pueda llegar la asistencia donde está ella para hacerle una evaluación, eso ahorra tiempo a todo mundo y esa información se maneja confidencial porque es su ficha médica”, manifestó a EL HERALDO Arturo Corrales, director de Ingeniería Gerencial.

Asistencia

La herramienta ayudará a que las personas no salgan innecesariamente de sus casas en el caso de que tengan o no la enfermedad viral.



Agregó que por esa razón las personas que están manejando los conceptos de la plataforma son un grupo de médicos que ha trabajado duro para tenerla lista lo más pronto posible.

ADEMÁS: Coronavirus: mapa y gráficos en tiempo real de la expansión en Honduras



“Hace 22 años lo hicimos con el huracán Mitch, Ingeniería Gerencial se puso a la orden completamente gratis, poniendo todos los recursos y el centro de información, en esta emergencia lo volvemos a hacer nada más que con una experiencia mayor, ya son 22 años más de experiencia profesional”, aseguró Corrales.



Detalló que en los últimos tres años se hizo una actualización total del sistema con tecnología de punta.



“La plataforma está al servicio del país, de las iglesias, el sistema financiero, las municipalidades, instituciones del Estado, la empresa privada, la sociedad civil, los medios de comunicación, al servicio de todo mundo porque esto que nos está ocurriendo no tiene precedente y no sabemos las consecuencias, solo sabemos que tenemos que prepararnos lo más que podamos”, puntualizó.



Corrales comentó que esta herramienta ayudará a que las personas no hagan filas y a, que se entiendan mejor para ayudarse a sí mismos, además los ensayos han sido muy exitosos.

“Se busca fundamentalmente información de cada persona y poder lo asistirla en donde esté, orientarlo de la mejor manera posible, poder hacer proyecciones de la evolución del coronavirus y poder hacer mediciones de las necesidades de los recursos, que no se limitan únicamente a la parte de salud, sino también alimentos”, anunció.



Asimismo, servirá para orientar a los médicos jóvenes sobre esta enfermedad o a los que sean de otras especialidades y quieran colaborar.



En las zonas geográficas del país donde no haya señal de internet las personas pueden acceder a la plataforma mediante llamadas telefónicas.



A su vez, el grupo de expertos trabajan en el modelo de salud de emergencia para enfrentar el Covid-19 con guías y protocolos para el coronavirus.

Casi lista

La infectóloga Elsa Palou es una de las expertas involucradas en la construcción de esa herramienta para enfrentar el Covid-19, y manifestó que en las próximas horas estará lista para comenzar a usarse.



“Esta plataforma va a servir para poder identificar dónde están los casos en el país, en el lugar donde esté un caso vamos a poder ver si hay médico cerca, si hay centro de salud u hospital cerca, si están abastecidos o si tienen necesidades de abastecimiento”, describió la galena.



Palou señaló que se podrá definir cuántas personas están alrededor de ese caso detectado y quée población de más de 50 años hay en esa zona que son los más vulnerables, así como personas con enfermedades crónicas.



También se reflejarán las necesidades de alimentación, medicamentos e insumos de la zona geográfica donde se ubiquen los casos de coronavirus.



“¨La plataforma tiene una georreferenciación tridimensional de todo el país, por tanto, las autoridades de Salud podrían tener información real minuto a minuto y no tendrían que mandar personas a verificar cuántas personas viven en una casa, a verificar cuántos están en riesgo porque esa información se la da en tiempo real y en cuestión de minutos la platataforma”¨, aseguró Palou.

FOTOS: Los planes y medidas de salud de Latinoamérica ante el Covid-19



La infectóloga indicó que es una herramienta digital como la que se usó en Corea del Sur y que le dio resultados muy positivos para controlar la epidemia de coronavirus.

El país asiático fue uno de los primeros en reportar casos seguido de China y actualmente tiene 9,037 casos confirmados y 120 víctimas mortales.