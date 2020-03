La curva del coronavirus en Centroamérica: Honduras no debe confiarse por pocos casos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de que Centroamérica fue de las últimas regiones del mundo en confirmar contagios por coronavirus, la enfermedad comienza a crecer de forma alarmante, aunque en unos países más que en otros.



Fue el 6 de marzo el día cuando se reportó el primer episodio de Covid-19 en América Central, justamente en Costa Rica, un poco más de 95 días más tarde desde el origen del virus en Wuhan, China (diciembre de 2019).



Hasta este miércoles 25 de marzo son 587 personas las contagiadas en el istmo y distribuidas así: Panamá es la nación con más casos de coronavirus con 443, pese a ser la segunda en reportar la enfermedad; seguido de Costa Rica con 177; Honduras con 36; Guatemala con 21; El Salvador con nueve, Nicaragua con dos y Belice solamente con uno.

Como consecuencia, Centroamérica se ha blindado con toques de queda decretados por cada gobierno, cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas, más la suspensión de clases y actividades sociales de toda índole para evitar la expansión de la enfermedad que ha cobrado la vida de más de 18,000 personas en todo el mundo.

Así ha evolucionado desde el día cero



Desde el 6 de marzo en Costa Rica hasta este miércoles 25 son 177 casos, es decir, 9.3 casos diarios.

Mientras que en Panamá el primer caso fue detectado el 10 de marzo, hasta esta fecha son 443 episodios, con un promedio diario de 29.5.



Honduras, la tercera nación más afectada, reportó los primeros casos el 11 de marzo, y hasta este día son 36 contagiados, con una media de detección diaria de 3.2 enfermos.

En tanto, en Guatemala desde el día cero (14 de marzo) su promedio de detección es de 1.9 infectados diarios.



Por su lado, El Salvador, con nueve casos, desde el 19 de marzo tiene un promedio de 1.5 al día, un poco arriba del de Nicaragua que confirmó el mismo día, pero su promedio es de 0.2, pues solo tiene dos.



Belice solo tiene un positivo desde el 23 de marzo.

En la siguiente gráfica mostramos cómo se comporta la curva de coronavirus en Centroamérica, desde el primer día en que se detectó el primer infectado en cada nación, es decir, el día cero. Lo anterior permite comparar por un día en específico.





Hay más en Panamá y Costa Rica, pero...

A simple vista, Honduras lleva una curva más estable que la reportada por Panamá y Costa Rica, aunque no significa que nuestro país haya controlado la enfermedad.

Un experto consultado por EL HERALDO consideró que son dos factores los que inciden: mayor cantidad de viajeros o turistas en ambas naciones y aplicación de más pruebas para detectar el coronavirus, entre otros factores que se desprenden de cada elemento.



El decano de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM), Marco Tulio Medina, estimó que en ambas naciones las personas viajan más a raíz de la mejor calidad de vida de la que gozan, lo que pudo haber acelerado la llegada del virus.



"Salen más personas y entraron muchas simultáneamente, ese es un elemento que incidió para que llegaran más contagiados y estos infectaran a otros y así irse propagando", comentó.

Durante 2019, un total de 150,400 costarricenses salieron del país, mientras que en Panamá fueron 161,107, de acuerdo a cifras de datosmacro.



Lo anterior se ve respaldado por la mejor calidad de vida: en Panamá el salario mínimo promedio es de 971.28 dólares mensuales, lo que equivale a 24,223 a lempiras.

Costa Rica, por su lado, su salario mínimo es de 821.27 dólares mensuales, unos 20,482 lempiras (hecho en conversión actual).

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó durante 2019 fueron tres millones de turistas los que ingresaron al país, cerca de un millón más en comparación a Panamá que fueron 2.2 millones entre enero y noviembre del mismo año, según la Autoridad de Turismo de ese país.

Detectar enfermos

El también científico precisó que las cifras altas de contagios en los dos países reflejan que sus sistemas sanitarios son más eficientes para detectar a los contagiados a través de las pruebas respectivas.



"En Costa Rica y Panamá sus sistemas sanitarios son más eficientes y tienen mejores condiciones y disponibilidades. Un mayor muestreo y testeo permite ampliar el radio para conocer más casos", expresó. "Las pruebas para detectar a los contagiados allí son más amplias, por ende, el resultado es más grande".



"Porque he trabajo con varios colegas de esos países, sé que constantemente están aplicando las pruebas, es por eso que las cantidades de contagiados son más altas", reiteró.

Aunque en Costa Rica y Panamá se han realizo test que confirman un caso positivo en 15 minutos, la columna vertebral de ambos sistemas sanitarios está en las pruebas de labotarios o llamadas pruebas molecular.

"Honduras no debe confiarse"

En ese sentido, Medina dijo que en el país la cantidad de contagiados hasta el momento (36) puede verse afectada porque no se han aplicado más pruebas para detectar la enfermedad.



"Es tan simple como hacen otros países: si aplican más pruebas el resultado puede ser mayor. Pueda ser que acá (en Honduras) existan casos que no estén en el radar de las autoridades, personas que son asintomáticas. Es por eso que es vital la aplicación de las pruebas", argumentó.

Hasta la fecha el Labotario Nacional de Virologoa ha hecho 343 pruebas.

Además, el galeno enfatizó que, porque en el país no haya la cantidad de casos como en Panamá y Costa Rica, las autoridades no deben de confiarse para dejar de aplicar las medidas de carácter radical.



"Que en Honduras haya solo 36 casos no es que el coronavirus será de menor impacto acá. Podría traducirse como que no se han aplicado las pruebas necesarias para confirmar a más enfermos", recalcó.



"El sistema sanitario nuestro es débil y eso no es de ahorita, tiene más de 40 años. No nos hemos preparado como se debe, entonces cualquier pico crítico sería letal para nosotros", agregó.

