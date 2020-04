Con más de 1,000 muertos, Francia podría extender confinamiento

PARÍS, FRANCIA.- El confinamiento impuesto en Francia para frenar el avance del coronavirus debería durar al menos seis semanas, indicó este martes un comité de expertos que asesora a la presidencia francesa, el mismo día en que el país superó el millar de fallecimientos.



Tercer país más afectado de Europa detrás de Italia y España, Francia alcanzó 1,100 decesos (+240 muertes en las últimas 24 horas), a pesar del confinamiento impuesto a nivel nacional desde hace una semana.



Desde el inicio de la epidemia, se registran 22,300 casos de Covid-19, señaló el director general a cargo de la Salud, Jérôme Salomon, en una rueda de prensa retransmitida por televisión.



Este balance, sin embargo, solo tiene en cuenta a los pacientes fallecidos en los hospitales, y no a los que han muerto en las residencias para personas mayores dependientes o en sus casas.

Vea aquí: Francia respira con máscaras, cierra comercios y permanece confinada



"Sabemos que las muertes en los hospitales sólo representan una pequeña parte de la mortalidad", reconoció Salomon.

'Indispensable'

Frente al avance imparable del Covid-19 en el país, las autoridades no descartan extender el período de confinamiento, previsto inicialmente por 15 días.



Un comité de expertos que asesora al gobierno en esta crisis sanitaria señaló que "el confinamiento durará probablemente al menos seis semanas desde el momento en que comenzó", es decir el 17 de marzo.



Es "indispensable" extender esa medida inicialmente prevista por dos semanas, agregó este panel, compuesto por médicos, antropólogos y sociólogos, que fue creado por el ministerio de Salud para asesorar al presidente Emmanuel Macron en la lucha contra el Covid-19.



El confinamiento de la población, que ya está en vigor desde hace una semana en todo el país, obliga a que todos los franceses permanezcan en sus domicilios, excepto para salidas esenciales, como comprar víveres, ir a la farmacia o ir a trabajar cuando no es posible hacerlo a distancia.



El ministro francés de Salud, Olivier Véran, no dijo si el gobierno seguirá la recomendación del panel y señaló que era solo una "estimación" pero la víspera, el primer ministro, Edouard Philippe, dijo que la cuarentena impuesta en Francia "podría durar unas semanas más".



El comité dijo que "tenemos que estar preparados para que el confinamiento dure más de dos semanas y que tal vez podría ser aún más como cinco o seis semanas", dijo Salomon.



Salomon añadió que el confinamiento "durará todo el tiempo que sea necesario".



Italia, el país más castigado del mundo, prolongó y endureció las medidas de confinamiento. También prolongó el confinamiento España, país que decretó el estado de alarma, por 15 días más.



La provincia china de Hubei, donde surgió el Covid-19 en diciembre, se dispone a levantar su cuarentena.



En total, un tercio de la población mundial quedó bajo órdenes de confinamiento este martes debido a la pandemia de coronavirus que ya ha matado a unas 18,000 personas en el planeta desde diciembre, según cifras de la AFP.