Alcalde de Nueva York liberará a 300 reos por el coronavirus

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Unos 300 privados de libertad que estaban próximos a cumplir con su condena, serán liberados por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.



El edil de la ciudad explicó que la medida será tomada como medida contra el coronavirus, que ya contabilizan más de 14,778 casos y 131 muertes en la Gran Manzana.



Los reclusos a quienes se les adelantará el cumplimiento de su condena son los sentenciado a menos de un año por delitos leves e infracciones no violentas como medida contra el coronavirus.

Horas antes, Bill de Blasio alertó que la Gran Manzana no cuenta con suficientes respiradores o personal médico para poder salvar la vida de todas las personas que resultarán infectadas.



"Esta semana será mala, y la semana que viene será peor (...) Este es solo el comienzo de algo que empeorará en abril y mayo, y tenemos que prepararnos, tenemos que cambiar la manera en que vivimos, y necesitamos absolutamente ayuda de Washington", dijo de Blasio al canal CNN al reclamar un aislamiento general.



Con escuelas y comercios no esenciales cerrados, los 8,6 millones de neoyorquinos intentan adaptarse a su nueva vida como pueden. Quienes no han perdido el empleo están trabajando desde casa.

Una tercera parte de la población estadounidense de casi 330 millones de habitantes -incluidas las mayores ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Chicago- están en aislamiento por orden de gobernadores estatales o alcaldes. Este lunes, Michigan y la ciudad de Miami Beach en Florida anunciaron una cuarentena obligatoria, que empezó a regir ya en Ohio y Louisiana.



Pero el presidente Donald Trump rechaza decretar el aislamiento en todo el país, donde se registran más de 600 y los contagios llegan a 50,000.

