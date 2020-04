VIDEO: Persiguen hondureño sospechoso de Covid-19 que violó autoaislamiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos médicos hondureños le dieron persecución a un ciudadano, sospechoso de coronavirus, que violó las restricciones de autoaislamiento.



El paciente, que se dirigía a bordo de una motocicleta junto a otra persona, decidió hacer caso omiso a las recomendaciones médicas para evitar la propagación del Covid-19. Los médicos que grabaron el video no precisaron en qué sector del país ocurrió todo.



"Bueno, en este momento le estoy haciendo un seguimiento a estos individuos que van en esa moto... ya que este era un paciente que el día de ayer fue ingresado al hospital con probables sospechas de Covid-19", narra uno de los galenos.

ADEMÁS: En mayo, casos críticos pueden colapsar sistema sanitario de Honduras



Según el profesional de la medicina, a esta persona se le mandó a casa para estar en aislamiento domiciliario, sin embargo, decidió no acatar la orden.



Tras un largo recorrido, el motociclista se estacionó en una caseta y ahí el galeno lo encaró. "Te dejamos alimentación, andas con fiebre y nos hiciste que moviéramos todo el sistema de salud", le reclamó el médico.



"Sí, pero a mí me dijeron que no presentaba ningún síntoma", le responde el supuesto paciente ante los reclamos del doctor.



El profesional de la medicina dijo que probablemente iban a detener a los dos hombres, no obstante, esta información aún no ha sido confirmada.



Además de ser uno de los pacientes sospechosos de coronavirus y no cumplir con el autoaislamiento, el hondureño violentó el toque de queda absoluto que mantiene el gobierno en todo el país.



Honduras confirmó la tarde del lunes tres casos más de coronavirus, por lo que la cifra de infectados en el país llegaron a 30. Debido a la pandemia, el gobierno ordenó un toque de queda absoluto en los 18 departamentos del país, medida que ha sido cumplida por la mayor parte de la población.

DE INTERÉS: OMS advierte a jóvenes que el coronavirus también los puede matar