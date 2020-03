Los siete mitos que nadie debe creer sobre el coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sobreinformación que se ha difundido acerca del coronavirus ha causado confusión en muchas personas, al grado que ya no saben discernir entre lo que es real o no.



Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) exhorta a las personas para que no caigan en el engaño de algunos mitos que han circulado en las redes sociales:



Mito 1:

Los remedos caseros pueden prevenir o curar el virus

Son muchos los videos y recetas, difundidos en redes sociales, que aconsejan a la población a tomar ciertos brebajes "efectivos" para el Covid-19.



Desde cosas simples como la teoría de que la ingesta de aceite, vitamina C o agua previenen el contagio, hasta recomendaciones más graves como tomar cloro para matar el virus, todas ellas son falsas. Según los expertos no hay indicios que comprueben que lo antes descrito sea efectivo, y en el caso de la lejía, puede causar daños mayores.



Según la OMS, el alcohol, cloro o etanol, pueden eliminar el virus cuando este se encuentra sobre algunas superficies, pero no aplica si ya está dentro del cuerpo.



La gente debe entender que no existe una cura descubierta para el Covid-19, ni tampoco un medicamento que ayude a su prevención, actualmente, distintos laboratorios en varias partes del mundo se encuentran desarrollando posibles vacunas, pero todas ellas aún están en etapa de creación.

Mito 2:

Uso de mascarillas

Desde que se supo de la existencia del virus y la rápida forma en la que se ha propagado, miles de personas corrieron a abastecerse de mascarillas quirúrgicas hasta provocar que se agotaran en el mercado.



Pero de acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC), el uso de mascarillas está estrictamente destinado para las personas que presentan síntomas de resfriado relacionados con los del Covid-19.





Mito 3:

El calor puede matar el virus

Luego de los rumores de que el virus se moría al entrar en contacto con el calor, muchas personas se alegraron al vivir en zonas con climas calurosos, sin embargo, actualmente muchas de esas naciones ya han reportado casos positivos.

Mito 4:

Los niños están exentos del virus

Cuando el brote inició, ningún niño había contraido el virus, y luego los médicos dijeron que los adultos mayores eran los más vulnerables, ya que tenían enfermedades preexistentes.



Sin embargo, los casos de contagios en menores de edad comenzaron a aparecer en algunos países, como en el caso de Honduras, lo que confirmó que las personas de cualquier edad pueden contagiarse.



Mito 5:

El virus se transmite por correo

Con el auge de la tecnología, muchas personas creen que el coronavirus puede propagarase a través de correos o mensajes virtuales en las redes sociales, por lo que la OMS advierte a no creer en esa falsedad.

Mito 6:

El coronavirus fue fabricado por el hombre

A lo largo de los años la posibilidad de que la humanidad pueda extinguirse a causa de un virus altamente infeccioso no nos ha parecido descabellada, principalmente porque esta idea ha sido alimentada por grandes películas que además de un buen guión y escenografía nos han ejemplificado la forma en la que uno o más humanos, usarían su inteligencia para dañar a otros.



Por eso la teoría de que el virus fue desarrollado en un laboratorio en China y posteriormente distribuido en el mundo para acabar con la población, parece factible, sin embargo, científicos de China y otros países han desmentido esa versión, asegurando que el virus es de origen animal.



Mito 7:

Los infectados con el virus morirán

La histeria se ha desatado entre muchas personas que creen que aquellos que son portadores del virus van a morir. Pero la realidad es que las cifras en poder de los entes de salud comprueban que son más las personas que se mantienen viviendo con el virus, que las que han fallecido.

Más de 18,000 personas han muerto a causa del brote, pero otras 407 mil se mantiene peleando por salvar su vida y otros tres mil se ha recuperado, por lo que la OMS advierte que cada persona puede reaccionar diferente al virus.