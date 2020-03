Consejos de la OMS para cuidar la salud mental en medio de pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El constante bombardeo de información en torno al tema del coronavirus que azota al mundo, ha ocasionado que muchas personas experimenten problemas de ansiedad, depresión y estrés.



Si bien es cierto, no es una reacción incomprensible, los expertos exhortan a las personas a intentar hacer actividades que alejen ese tipo de pensamientos y sensaciones, ya que sentirlas, tampoco abonan en nada a la crisis, al contrario, influyen negativamente en quienes lo padecen y en su entorno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su informe "Salud mental y consideraciones psicosociales durante el brote de Covid-19​" ha dado a conocer una serie de recomendaciones para que las personas puedan evitar estos molestos síntomas:



1. Buscar información confiable



Aunque es recomendable estar informado de lo que sucede en torno a la emergencia sanitaria que el mundo enfrenta, los expertos recomiendan disminuir el consumo de información que pueda hacernos sentir ansiosos o angustiados.



Además, aconseja tener el debido cuidado de informarse solo con fuentes confiables, ya que la propagación de noticias falsas es algo común en las redes sociales y medios de poco prestigio.

2. La cuarentena no es social



Muchos países se encuentran obligados a permanecer en cuarentena domiciliar para evitar que el virus siga propagándose, y tras días de encierro, las personas tienen a sentir tristeza y ansiedad por la falta de interacción con el resto del mundo.



Sin embargo, el aislamiento físico no significa que debamos dejar de comunicarnos con nuestros seres queridos, actualmente, los dispositivos móviles permiten acortar distancias y mantener una comunicación fluida en cualquier momento del día.



3. Dedíquele tiempo a su salud



En el ajetreo que se vive constantemente entre el trabajo, los estudios y la familia, las personas descuidan su salud, pero estos días en los que no se puede salir de casa, son el momento propicio para prestarle atención a ese factor tan importante.



La OMS aconseja hacer rutinas de ejercicios, dormir las ocho horas recomendadas por los médicos y preparar alimentos saludables.



4. Diviértase



Una manera positiva de contrarrestar la preocupación a causa del borte vírico es ideando pasatiempos divertidos para practicar en familia, el organismo insta a generar juegos para que toda la familia participe e inventar manualidades y dinámicas para que incluso las responsabilidades hechas en el hogar se vuelvan menos tediosas.





5. Interesarse por los adultos mayores



Los expertos han concluido que la población más vulnerable al virus son los adultos mayores, esta noticia ha sido difundida en los distintos medios de comunicación, lo que genera miedo entre las personas que se encuentran en ese rango de edades.



El encierro también puede generar más ansiedad y confusión en los ancianos, por lo que la OMS recomienda que la tolerancia y la comunicación hacia ellos es el principal paso para mejorar las condiciones en estos días de emergencia.