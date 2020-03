Coronavirus: En mayo, casos críticos pueden colapsar sistema sanitario de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hay temor en algunos expertos por la llegada de mayo. Si la gente no acata la cuarentena y las medidas de higiene, puede que a partir del 6 de mayo (un poco antes o un poco después) Honduras no tendrá capacidad para atender a los pacientes críticos por coronavirus, de acuerdo a las proyecciones de las autoridades sanitarias.



En otras palabras, expertos aseguraron a EL HERALDO que a partir de ese día, en los hospitales designados del país para asistir a los graves por Covid-19 se empezará a decidir quién muere, porque no hay más respiradores mecánicos.



Y es que en el sistema sanitario público y privado del país, apenas se dispone de unos 103 respiradores mecánicos para atender a esos pacientes graves, pero más del 90 por ciento permanece ocupado, por lo que la disponibilidad real solamente sería de 13 aparatos, según consultas realizadas a expertos del gremio médico.



Sencillamente, la capacidad real de Honduras en este instante es solo para atender a 13 pacientes graves, más los tres nuevos respiradores mecánicos que se instalaron en el Hospital Cardiopulmonar del Tórax días atrás.



Sin embargo, el gobierno aseguró que tiene en su poder 140 respiradores para casos graves, lo que daría un neto de 153 respiradores disponibles para esta emergencia.

El análisis de esos expertos establece que Honduras llegaría a esos 137 pacientes graves a partir del 6 mayo, por lo que se estima esa fecha como el Día D.



Lo anterior lo indica una proyección de un grupo de epidemiólogos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mediante una serie de fórmulas matemáticas y epidemiológicas que tienen como base a la población del Honduras y lo que ha ocurrido en otros países.



En Honduras hasta el mediodía de este 23 de marzo eran 30 personas las contagiadas por coronavirus desde que se confirmaron los primeros episodios el 11 de marzo anterior. EL HERALDO conoció, a través de una fuente oficial, que cuatro de ellos están hospitalizados. La siguiente gráfica muestra la evolución de los contagios.

Más ventiladores serían la clave

Se sabe que el 80 por ciento de los afectados por coronavirus reportan síntomas leves, mientras que un 15 por ciento presentan complicaciones críticas y un 5 por ciento fallece por la gravedad, según cifras oficiales recopiladas a nivel mundial.

Las proyecciones en Honduras estiman que los críticos serían alrededor del 10 por ciento de todos los infectados.



Los pacientes con sintomatología leve (fiebre, tos, moco, cansancio y falta de aliento) pueden recuperarse con la atención adecuada en el hogar -con autoaislamiento para evitar la propagación-, no hace falta que sean hospitalizados.



No obstante, la enfermedad mide la capacidad del sistema sanitario de los países con los pacientes críticos. Sus síntomas son neumonía, insuficiencia pulmonar y problemas renales, por lo que que deben ser ingresados a un centro clínico.

Estas personas generalmente cumplen este perfil: mayores de edad o con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y crónicas.



Un repunte de enfermos en pocos días provoca un escenario preocupante de hospitales abarrotados que no pueden atender a tantos pacientes críticos de forma simultánea y, por consiguiente, incrementa el número de decesos.



Un elemento fundalmental para tratar a los contagiados son los ventiladores mecánicos, que ayudan al paciente a realizar -de forma artificial- la respiración, debido a los problemas pulmonares.



Así que, según expertos, la cantidad de respiradores artificiales es un número clave para determinar la capacidad de respuesta y atención.

Lo proyectado

El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), Carlos Umaña, argumentó que el modelo matemático diseñado establecía que el viernes 20 de marzo no iban a salir casos, probablemente porque los pacientes no estaban listos para salir positivos. En efecto, así ocurrió.



Pero a partir del día 10, es decir el sábado 21 de marzo, sí se esperaba que hubiese más casos confirmados, no importaba el número que surgieran, pero con uno o dos casos que confirmara, significaba que el virus ya estaba circulando con más fuerza.



Para el día 14, que sería el miércoles 25 de marzo, si la gente no hace caso habrá, según el modelo matemático del IHSS, 105 casos, los que andarán circulando en la comunidad contagiando a las demás personas y que no se van a dar cuenta las autoridades, porque no los podrá captar a todos.



Después, vendría un crecimiento exponencial de más de cien casos por semana: 216 casos al día 21 de la pandemia en Honduras; 367 al día 28; 557 al día 35.



Y si no se para la enfermedad, el 6 mayo ocurre el Día D: se van a llegar a tener 1,367 contagios y el declive estaría que habrían 137 personas en estado graves, si se toma que el 10 por ciento de los casos totales son críticos.

Lo anterior significa que estos enfermos necesitan los respirados artificiales, una cifra que colapsaría al sistema sanitaria y comenzaría el "quién vive o quién muere".





"Ya lo habíamos advertido, el sistema sanitario no tiene las condiciones suficientes para frontar una cifra grande de personas críticas por coronavirus. A ese punto colapsaría porque no hay condiciones", comentó Umaña a EL HERALDO.



Asimismo, el experto consideró que para que el sistema de salud se dé abasto ante un eventual estado crítico de varios casos por coronavirus se necesitan unos 2,000 ventiladores artificiales.



"Tendría que ser no menos de dos mil. A esta altura ya no nos podemos abastecer porque todos los países desarrollados ya compraron todos los ventiladores. Es muy difícil que podamos conseguir", alertó.

"Están, pero no disponibles"

En tanto, la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, expresó a EL HERALDO que efectivamente entre hospitales públicos se llegan a unos 100 respiradores artificiales, pero en su mayoría están ocupado.



"El equipo está ahí, pero más del 90 por ciento están ocupados por los pacientes del día tras días. Se ha gestionado que algunos estén disponibles por la situación, pero siguen siendo muy pocos", advirtió.



No obstante, la doctora comentó que pese a que las proyecciones son alarmantes, las cosas pueden cambiar y ocurrir, por ejemplo, un descenso en la cantidad de contagios en el país.



"Las proyecciones son eso, solo proyecciones. Nosotros como doctores siempre queremos lo mejor, queremos que está situación no se vuelva tan drástica por el bien de los millones de hondureños", opinó.



"Pero tampoco podemos hacernos de la vista gorda que no hay condiciones para afrontar si se da un pico alto de contagios críticos", precisó.

El equipo que compró el gobierno semanas atrás para ampliar la asistencia de casos graves de Covid-19 no es el indicado, insistió la experta.



"Los respiradores artificiales que compró el gobierno no son los adecuados, pero se tendrán que utilizar porque es lo que hay", planteó.

La apuesta

Figueroa reiteró que la población en general debe cumplir a cabalidad las medidas de higiene para evitar llegar al pico crítico de contagio por coronavirus.



"Por eso pasamos diciendo que las personas deben cumplir con las medidas de higiene y estar en sus casas. Eso es tan importante para evitar lo peor, que lleguemos a decidir quién vive o quién muere", enfatizó.

La proyección indica que en Honduras la mitad de la población (4.5 millones) se contagiará, pero "esas solo son proyecciones si se cumplen con las medidas de higiene y el quedarse en casa", señaló Figueroa.