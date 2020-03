Coronavirus pone en riesgo empleo y salud de hondureñas en España: "No sabemos cuánto durará esto"

Paola Maldonado

MADRID, ESPAÑA.- ¿Quién cuida a las cuidadoras? Esa pregunta ronda en la cabeza de muchas hondureñas que trabajan en labores domésticas en España durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

Antes de la emergencia por la enfermedad, las empleadas del hogar ya se sentían indefensas: no tienen derecho a la jubilación y gran cantidad de ellas trabajan de manera informal, sin cotizar en la seguridad social.

Ahora, cuando España reporta más de 33,000 infectados y 2,200 muertos, el trabajo de ellas resulta más fundamental que antes, pero se sienten como el sector más olvidado por el gobierno español en sus medidas económicas de contingencia.

De interés: ¿Cómo prevenir el coronavirus? Todas las medidas de prevención

Empleo en peligro

En el caso de las hondureñas se suma la doble condición de cuidadoras y migrantes irregulares.

“El gobierno español no ha mencionado ninguna alternativa ni solución para las personas que estamos en situación irregular”, expresó Marisela Sánchez, periodista hondureña que lleva tres años residiendo en España.

La comunicadora recordó que las medidas adoptadas por la administración de Pedro Sánchez han sido drásticas en el sentido de los cierres de negocios y establecimientos para evitar la propagación del virus.

Y el impacto se siente por todas las vías.

Vea además: Militares descubren cadáveres en residencias de ancianos de España

El primer golpe es el desempleo, ya que las familias españolas -a raíz de la paralización económica que significa el cierre de negocios- pueden despedir a las empleadas del hogar y ellas no tienen derecho a la prestación laboral ni al paro (ayuda del gobierno a los desempleados durante ciertos meses).

La preocupación no solo ataca a las cuidadoras. Los que no están regularizados no pueden "salir a trabajar, por eso en las hostelerías, áreas de construcción o atención al cliente ya han despedido a hondureños por la misma situación”, añadió.

“Estamos preocupados y sufriendo porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta cuarentena. Tiempo que estaremos sin trabajo y nos preocupa que llegue fin de mes y nos toque pagar los alquileres de pisos, luz y agua” detalló Sánchez.

Lea además: España busca sacar de Honduras 125 miembros del equipo de "Supervivientes"

Expuestas al virus

El gobierno de España aprobó un listado de trabajos que pueden realizarse durante la alerta. Las empleadas domésticas están incluidas porque su labor es esencial en las tareas de limpieza y compra, cuidado de personas, ayuda en el aseo, desplazamiento al médico y acompañamiento.

Para ello, toda trabajadora del hogar debe sacar un certificado de desplazamiento, sino pueden ser multadas.

Lo anterior garantiza su salario, pero al mismo tiempo implica que algunas están más expuestas al virus al trabajar en hogares donde se han dado casos sospechosos. Deben redoblar su seguridad para no caer enfermas.

Yeimy Espinoza, presidenta de la Asociación de la Comunidad Hondureña en España (ACHE), afirmó que ya hay denuncias de empleadas del hogar que tristemente relatan que están siendo obligadas a trabajar con personas mayores que tiene el virus.

Tras un monitoreo a través de hondureños y asociaciones, se ha confirmado la muerte de al menos cuatro hondureños por sospechas de coronavirus (Covid-19).



Espinoza recordó unas cifras que exponen la vulnerabilidad de la comunidad hondureña: siete de cada diez hondureños en España son mujeres y en su mayoría son trabajadoras del hogar.

“Todo esto genera un impacto en la economía, pero también somos conscientes que son medidas necesarias”, añadió.

Este es el certificado de desplazamiento otorgado por la comunidad autónoma de Cataluña para moverse durante la emergencia por el coronavirus.

¿Y el papel del consultado?

Los catrachos en España resintieron el silencio inicial del consulado de Honduras.

“Somos más de 100,000 hondureños los que estamos siendo afectados en este país, ya estamos olvidados totalmente por el consulado de Honduras en Madrid, pues no crearon ningún plan de contingencia para la comunidad”, criticó en su momento Sánchez.

La organización ACHE también fustigó el papel pasivo de la representación diplomática hondureña ante un mar de dudas que ahoga a los connacionales.

La presión tuvo sus primeros resultados. El consultado habilitó un contacto de emergencia y una línea de consultas médicas por la emergencia sanitaria.













El consejo a los hondureños: Quedarse en casa

Ambas hondureñas comparten el mismo mensaje para Honduras: aprender de los errores de España.

“En Honduras esto se lo están tomando en broma y solo nosotros sabemos el miedo que da subirse al transporte público por esta pandemia y los altos números de contagios y muertes que hay día a día aquí en España”, expresó la comunicadora.



Espinoza recordó que este consejo cobra más sentido en Honduras, que no tiene la misma calidad sanitaria que España: "Les invitamos a que sean prudentes y tomen las precauciones necesarias porque sabemos que nuestro sistema sanitario hondureño no está preparado para recibir este golpe".



"A nuestros familiares en Honduras les decimos que estamos bien pero también nos preocupamos por ustedes", sentenció Espinoza.



De interés: Catrachos en España: "La zozobra es que el coronavirus llegue a Honduras"