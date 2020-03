Araujo sobre muerte de sospechoso de Covid-19: "No ha sido confirmado"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Luego que se difundiera en las redes sociales un acta de defunción, aparentemente de un hondureño que murió por coronavirus en La Ceiba, Atlántida, la portavoz en temas de Covid-19 en Honduras, Roxana Araujo, aseguró que sigue siendo una sospecha porque no se ha confirmado por el laboratorio.



"Al momento de fallecer no tenemos el resultado de laboratorio y su acta de defunción siempre debió ser sospechoso por Covid-19 porque no se ha confirmado", informó la epidemióloga al programa Hoy Mismo.

Además, explicó que "la complicación de él era grave, era una cetoacidosis diabética, que rápidamente hace que entre en un estado de insuficiencia renal aguda, sin embargo, también trae un problema pulmonar".



"Al ingresar trae todos estos diagnósticos, pero se le sospecha por Covid-19 el nexo epidemiológico que tiene", continuó Araujo, refiriéndose a que el hondureño de 47 años llegó procedente de Italia.



La doctora aseveró que en el transcurso de este lunes o el martes podrían estar los resultados de este hondureño que falleció en La Ceiba.



