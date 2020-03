¿Cómo se abastecen otros países en medio de la cuarentena por coronavirus?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras en los países europeos y asiáticos sus gobiernos han establecido medidas certeras para el abastecimiento de sus ciudadanos durante la cuarentena, el gobierno de Honduras define sobre la estrategia a seguir.



España, Italia, Francia y Alemania tienen un común denominador: que en esas cuatro naciones hay cuarentena, pero sus ciudadanos tienen permitido los desplazamientos para abastecerse de alimentos, medicamentos, productos de higiene y salidas por citas médicas.

Puntualmente en España las medidas en los supermercados se han redoblado: desde la extensión de horarios hasta la actuación y prevención con distintas medidas de higiene en la limpieza con protocolos específicos de desinfección más frecuente y profunda de las áreas críticas de las tiendas.



En tanto, en China, el epicentro del coronavirus, las medidas son más profundas y responsables. El vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Lian Weiliang, ordenó a las autoridades de todo el país que garantizaran el suministro de productos básicos, incluyendo verduras, carne, huevos, leche y cereales.



Además, el Ministerio de Agricultura también delegó a sus funcionarios que permitieran el transporte de alimentos y aseguraran el funcionamiento habitual de la producción de ganado.

Vea: Mapa y gráficos de la expansión del coronavirus en Honduras

No hay acciones concretas

El presidente Juan Orlando Hernández anunció el viernes 20 de marzo un paquete de medidas que están orientadas a apoyar a los sectores económicos afectados por la cuarentena.



Entre las novedades destacan la comida en la mesa de cada hondureño, abastecimiento de alimentos y aumentar la capacidad de los productores aún en medio de esta emergencia.



También, a partir del miércoles 25 de marzo se abastecerá de alimentos básicos, por 30 días, a unas 800 mil familias, solo a las que estén en mayor riesgo por el Covid-19.



Pese al paquete de medidas establecidas por el gobierno, la ciudadanía carga con una histeria ante el cierre de supermercados, mercados, farmacias y puntos de ventas para adquirir alimentos, entre otros productos.



Un ejemplo de eso fue el miércoles 18 y jueves 19 de marzo, cuando las autoridades establecieron un permiso especial ante la cuarentena para abastecerse de alimentos, medicamentos y combustibles.



Los compradores se aglomeraron pese a las recomendaciones de los dos metros entre una persona y otra para evitar el contagio de coronavirus.



Agregado a eso, las autoridades también expresaron que las personas no debían tener histeria al comprar en grandes cantidades, pero la incertidumbre y la expansión del coronavirus son suficientes elementos para que el miedo reine en la población.



"Yo salí como loca a buscar de todo porque a uno le da miedo la situación en la que estamos. Además, el gobierno pasa diciendo que no debemos de salir, me parece bien, pero tampoco son dignos en distribuirnos la comida ni facilitarnos las cosas", comentó a EL HERALDO Alba Hernández, una madre de familia.

Sin embargo, para Nuncia Reyes la situación es distinta porque su edad (69 años) le impidió ir al banco a retirar su pensión para poder abastecerse de alimentos mientras dura el toque de queda.

"Tuve que recurrir a quitar fiado en la pulperia para poder comer. Una vez que saque mi jubilación tendré que pagar lo que me dieron", contó a EL HERALDO.

Así lucieron las gasolineras de Tegucigalpa durante el tiempo otorgado por el gobierno para abastecerse de combustible. Foto: Emilio Flores / EL HERALDO.

Además: Lo que se sabe del coronavirus desde que llegó a Honduras

Lo que recomiendan

Para el epidemiólogo Tito Alvarado las autoridades hondureñas deberían de implementar medidas durante la cuarentena como las que se han puesto en práctica en Italia o China para que la población se pueda abastecer.



"Los supermercados, farmacias y gasolineras deberían de estar abiertos para que la población se esté abasteciendo de los necesario y no caiga en la histeria, como ocurrió cuando se dio un permiso y todo mundo salió. Ese fue un error mayúsculo, pero todavía se pueden implementar novedades efectivas, siempre y cuando estén apegadas a las normas de higiene", dijo a EL HERALDO.



En ese sentido, el experto también mencionó otras recomendaciones con el objetivo de evitar el coronavirus, una enfermedad que tuvo sus orígenes en Wuhan, China, en diciembre de 2019.



"Si las autoridades hablaran con las compañías de alimentos o de servicios esenciales como el gas LPG para que los productos se los llevaran a sus casas, sería fabuloso. Hay maneras, pero estamos estancados", añadió.

También: ¿Qué pasará con las vacaciones de Semana Santa en Honduras por el coronavirus?

Confiados

Por su parte, el doctor Daniel Fernández recomendó a la población a que siempre tome las medidas de higiene necesarias para evitar el contagio y propagar el Covid-19 en Honduras.



"Hay personas que aún no tienen la conciencia suficiente. Hay muchos que salen a comprar a pulperías sin ninguna protección y ese un grave error. No importa si salimos de nuestra casa y caminamos cinco metros o 100, la protección debemos de tenerla. La gente se confía mucho", expresó a EL HERALDO.



"Los dueños de pulperías y dueños de mercaditos deberían de aplicar una solución de agua con cloro a las personas que les van a comprar como parte de prevención ante esta pandemia", agregó.

Podría interesarle: Hondureños se escudan en la fe para enfrentar al coronavirus

"Toques de queda por sectores"

El analista Arnulfo Castellanos consideró que el gobierno debería de implementar permisos especiales para que las personas se abastezcan de comida y medicamentos por sectores en todo el país con el afán de evitar las aglomeraciones.



"Partamos del principio que hay que evitar las aglomeraciones. Lo que se debe de aplicar son permisos a un sector mientras otro está en toque de queda. Así unos pocos compran y otros están resguardados. Esto se puede aplicar en todo el país para evitar el flujo abrupto de personas", sugirió.



Ante la ordenanza de abastecer de alimentos a los capitalinos en el período de toque de queda, la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) comenzó este lunes 23 de marzo, en los distintos barrios y colonias de las ciudades gemelas, a operar con unidades móviles.



"Es una alternativa que no basta. Se debe de aplicar otras medidas para que la población se esté abasteciendo y de paso que baje el nivel de histeria", enfatizó.



Honduras estará bajo toque de queda absoluto hasta el domingo 29 de marzo ante la expansión del coronavirus, que ha infectado a 27 personas en el país.



EL HERALDO intentó comunicarse con funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) para conocer cuáles serán las siguientes acciones que beneficiarán a los hondureños ante el coronavirus, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

También: Adultos mayores desafían al coronavirus en Honduras