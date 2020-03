Autorizan prueba rápida que detecta el coronavirus en 45 minutos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Estados Unidos aprobó este sábado una prueba de diagnostico rápido que podría detectar el coronavirus en 45 minutos.



Luego que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) diera luz verde a la utilización de dicha prueba, la compañía de diagnóstico molecular Cepheid, con sede en California, Estados Unidos, detalló mediante un comunicado que las pruebas comenzarán a enviarse a los hospitales de la nación la próxima semana.

Según detalla la empresa creadora, las pruebas han sido diseñadas para ser utilizadas en centros de atención, es decir, hospitales, centros de asistencia urgente y salas de emergencias, por lo que no se deberá enviar las muestras a un laboratorio.

Prueba de vacuna

Investigadores de Estados Unidos aplicaron el lunes 16 de marzo la primera vacuna experimental contra el coronavirus, colocándose al frente de una carrera mundial mientras se extiende la pandemia.



Con una cuidadosa inyección en los brazos de cuatro voluntarios saludable, los científicos del Instituto de Investigación de Kaiser Permanente en Seattle comenzaron la ansiada primera fase de un estudio para una posible vacuna para la enfermedad Covid-19 desarrollada en tiempo récord, dado que el virus comenzó a circular en China a finales de 2019 y después se extendió a todo el mundo.



El hito del lunes marcó sólo el inicio de una serie de estudios en personas necesarios para demostrar si las vacunas son seguras y podrían funcionar. Incluso si la investigación es exitosa, la vacuna no estaría disponible para su uso extenso hasta dentro de 12 a 18 meses, dijo el doctor Anthony Fauci de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).



Esta candidata a vacuna, conocida con el código mRNA-1273, fue desarrollada por los NIH y la compañía biotecnológica Moderna Inc., con sede en Massachusetts. No hay posibilidad de que se contagien los participantes porque las vacunas no contienen el coronavirus en sí.

Decenas de grupos de investigación en el mundo se apresuran para crear una vacuna contra el Covid-19. Se prevé que otra candidata, elaborada por Inovio Pharmaceuticals, comience el próximo mes sus propios estudios de seguridad en Estados Unidos, China y Corea del Sur.