¿Cuál es la capacidad de Honduras para atender pacientes críticos por coronavirus?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mucho antes de que el coronavirus llegara al territorio hondureño, el sistema sanitario no tenía las condiciones mínimas ni necesarias para afrontar una enfermedad que ha matado a más de 12,800 personas desde su inicio (enero de 2019).



Una vez confirmada la presencia del Covid-19 en el territorio hondureño (11 de marzo, primeros dos casos), las medidas por el gobierno que preside Juan Orlando Hernández comenzaron a hacerce efectivas con un grado leve.



La aparición paulatina de infectados hizo que las autoridades volvieran drásticas las decisiones, en las que figuran el toque de queda absoluto en todo el país (hasta el 29 de marzo) y el cierre de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas.



El jueves 19 de marzo se confirmaron 24 casos, es decir, un incremento del 100 por ciento en relación con el día anterior (18 de marzo) que solo habían 12 cuadros de infectados.

Ventiladores, el equipo clave

Se sabe que el 80% de los afectados por coronavirus reportan síntomas leves, mientras que un 15% presentan complicaciones críticas y un 5% fallece por la gravedad, según cifras oficiales recopiladas a nivel mundial.

Los pacientes con sintomatología leve (fiebre, tos, moco, cansancio y falta de aliento) pueden recuperarse con la atención adecuada en casa, no hace falta que sean hospitalizados. Aquí dejamos una guía sobre cómo atender a un infectado con Covid-19 en el hogar.

No obstante, la enfermedad pone a prueba el sistema sanitario de los países con los pacientes críticos (neumonía, insuficiencia pulmonar y problemas renales) que deben ser ingresados a un centro clínico. Estas personas generalmente cumplen este perfil: mayores de edad o con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y crónicas.

Un repunte de enfermos en un corto período de tiempo deja un escenario preocupante de hospitales abarrotados que no pueden atender a tantos pacientes críticos de forma simultánea y, por consiguiente, aumenta la cantidad de muertos.

Un elemento fundalmental para tratar a los contagiados son los ventiladores mecánicos, que ayudan al paciente a realizar -de forma artificial- la respiración, debido a los problemas pulmonares.

Así que, según expertos, la cantidad de respiradores artificiales es un número clave para determinar la capacidad de respuesta y atención.

Las condiciones de Honduras

¿Cuál es ese techo para Honduras? Las autoridades trabajan para que la capacidad para atender a infectados críticos se duplique -en los próximos días o semanas- con la adquisición de 140 ventiladores, es decir, aumentaría de 100 a 240 unidades.

En Honduras había 24 confirmados por coronavirus hasta el mediodía del sábado 21 de marzo.

La exministra de Salud, Elsa Palou, fue quien alertó a la ciudadanía el domingo 15 de marzo que ante un posible brote que sobrepase los 100 infectados críticos son muchos los que morirán porque no existen condiciones para atenderlos a todos.



Antes de que ocurra eso, es necesario que cada hondureño tome como prioridad las técnicas básicas de higiene para evitar ser infectado por Covid-19, cuyo virus que tiene un nivel alto de contagio.



Sin embargo, la realidad del sistema sanitario de Honduras no es nada alentador, advirtió la experta en el programa 30 a 30 de TSI días atrás, al asegurar que en el país, entre todos los hospitales privados y públicos, tenían un recuento estimado de 100 respiradores artificiales.



Ante eso, de presentarse un brote de 200 personas contagiadas por coronavirus en estado crítico, solo la mitad de los implicados podrá recibir la asistencia adecuada, es decir, solo ellos podrán usar los respiradores artificiales.

"Si tuviese dos personas de 60 años, y una de ellas es diabética y la otra no ha tenido antecedentes de enfermedades, a quien se le va a decidir dar el ventilador es a la que no ha tenido antecedentes", expresó la experta.



Máxime cuando en el país el 70 por ciento de las camas hospitalarias están ocupadas, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 6,668 camas hospitalarias (censables y no censables).

"Esperemos que no salgan brotes masivos"

El epidemiólogo Manuel Sierra también precisó que por el momento solo se puede atender a unos 100 pacientes críticos por coronavirus, coincidiendo con la versión de Palau.



"Si hoy la situación se pusiera crítica, solo podrían ser asistidas 100 personas. Nosotros esperamos que las cosas no se pongan como en Italia o España", aseveró a EL HERALDO.

Ante el frágil sistema sanitario de Honduras, todos los expertos coinciden en que la mejor recomendación es quedarse en casa. O en otras situaciones, el gobierno obliga a confinar a la gente.

Esta fue una de las acciones claves para Japón y Corea del Sur lograran "aplanar" la curva de infectados y no tuvieron un pico de contagiados, como Italia y España, que colapso su sistema de salud. Además, intensificaron la aplicación de pruebas para detectar pacientes asintomáticos.

Los siguientes gráficos muestran el caso particular de estos países





Polémica compra

Días atrás, el Estado hizo efectiva una compra de 140 ventiladores, 140 respiradores y 90 succionadores, logística para afrontar los posibles casos de coronavirus que se presenten en el país.

Con ayuda de un equipo técnico y biomédicos del Hospital Escuela (HE), el viernes pasado se logró la instalación de tres ventiladores en el Hospital Cardiopulmonar del Tórax.



Con esta instalación se elevan las competencias de este centro asistencial que ahora posee seis ventiladores mecánicos.



Pero este hecho ha sido cuestionado por la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, quien aseguró que el equipo comprado por el gobierno de la República no sirve para pacientes con coronavirus.



"Lastimosamente ese equipo no cumple con los requerimientos que se necesitan para dar soporte a un paciente con una neumonitis viral, como la que provoca el coronavirus", expresó a EL HERALDO.

Los ventiladores adquiridos por Honduras son portátiles y su costo asciende a 3,000 dólares cada uno, es decir, más de 74,000 lempiras al tipo de cambio actual.



En tanto, la vocera del tema de coronavirus en Honduras, Roxana Araujo, argumentó que "eso fue lo que se encontró, eso fue lo que se compró".

El mismo día que se confirmaron los dos primero casos en el país, el gobierno aprobó un presupuesto de 643 millones de lempiras para combatir el coronavirus.

No basta con los ventiladores

El médico Sierra reveló que se está construyendo las medidas para que la nueva logística puede comenzar a funcionar y darle mayor cobertura a los casos críticos.



"Se está construyendo el plan, pero también se debe de tomar en cuenta la instalación de la logística. Tiene que ser lo más pronto posible", detalló.



Al haber más logística, por ende tiene que haber más personal (entre médicos y enfermeras) e infraestructura suficiente para que todo entre en vigencia con normalidad, puntualizó el experto, por ende, más presupuesto.

Un total de 18 unidades hospitalarias tiene la red sanitaria pública para recibir los casos de coronavirus que se presenten en el territorio nacional.



Los centros asistenciales habilitados en todo el país son 13, que tendrán salas de aislamiento. A ellos se sumará un hospital móvil y cuatro clínicas del mismo tipo, para hacer un total de 18 unidades.



Entre tanto, Araujo, la designada para hablar de coronavirus, reiteró que aún están a la espera de la llegada de más de equipo para poder atender a las personas afectadas por este virus que tuvo su origen en Wuhan, China.

