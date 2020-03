Autorizan vuelo, supuestamente para repatriar a selección sub-20

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A pesar que el gobierno ordenó cerrar los aeropuertos para controlar la expansión del coronavirus, de manera secreta una aerolínea hondureña fue autorizada para que aterrice este viernes a las 6:30 de la tarde en Toncontín con 30 pasajeros procedentes de Managua, Nicaragua.



Fuentes confiables, manifestaron que el personal de la aerolínea se resistió a realizar el vuelo por temor a que los desconocidos puedan ser portadores del coronavirus, sin embargo por temor a perder el trabajo tuvieron que hacer el vuelo. Este mismo avión, fue autorizado para que exactamente una hora después de su arribo salga nuevamente hacia Managua.

ADEMÁS: Mayoría no apoya anular el torneo de la Liga Nacional por coronavirus



La misma aeronave saldrá nuevamente del aeropuerto una hora después, rumbo a Managua, llevando a ocho ciudadanos brasileños. El poco personal aeroportuario está en alerta, y preocupado porque no hay personal de salud para evaluar a los pasajeros y evitar que puedan venir contagiados con el Covid-19.



EL HERALDO llamó al titular de la Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Gabriel Rubí, sin embargo no contestó la llamada, ni respondió a un mensaje dejado en su móvil. Sobre, este caso, Julián Pacheco dijo que desconocía esa situación y pidió que se le preguntara a las Fuerzas Armadas, que son las que manejan Aeronáutica Civil.



Entre tanto el director de Aeronáutica Civil, Wilfredo Lobo, sostuvo que es el Sinager “quien autoriza si hay un vuelo humanitario. Nosotros lo que damos es el servicio de navegación aérea en los aeropuertos. Movemos nuestro personal para una ocasión humanitaria, pero no somos nosotros los que autorizamos”.



“Le agradecería que lo hablen con Sinager que es el que está manejando la emergencia y manda las instrucciones. Hay un vuelo de Nicaragua que va a venir y trae una selección sub-20 (supuestamente de fútbol) que se quedaron varados, eso es lo que se va hacer. Ese vuelo es autorizado, nosotros como Aeronáutica Civil solo damos el servicio de navegación aérea”, sostuvo.

EL HERALDO conoció a que hace unos minutos, tras la publicación de esta nota, el vuelo se cambió en la forma de realizarlo. El extraño viaje ahora se realizará a la inversa.

La aeronave saldrá de Toncontín a las 8:00 de la noche, de este viernes, y regresará el sábado 21 de marzo entre las 2:00 y 3:00 de la madrugada.





DE INTERÉS: Toque de queda absoluto en toda Honduras a partir de este viernes