EEUU y México "restringirán cruces no esenciales" en la frontera (Pompeo)

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS- La frontera entre Estados Unidos y México cerrará para todos los viajes no esenciales, en el marco de la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus, anunció este viernes Washington.



"Estados Unidos y México decidieron prohibir los viajes no esenciales a través de nuestra frontera compartida", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.



"Nuestros dos países saben hasta qué punto es importante trabajar juntos para limitar la propagación del virus", añadió en una rueda de prensa en la Casa Blanca.



La medida se suma a la prohibición de viajes no esenciales decidida entre Estados Unidos y Canadá, que entrará en vigor el viernes por la noche y durará 30 días.



El cierre no afectará al "comercio legal", precisó el secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf. "Las actividades comerciales esenciales no se verán afectadas" ni en la frontera mexicana ni en la canadiense, añadió.



A diferencia de la prohibición de entrada de viajeros extranjeros procedentes de Europa, que sorprendió a la Unión Europea, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en el carácter coordinado de estas medidas en Norteamérica.



"Tratamos las dos fronteras", norte y sur, "de la misma forma", añadió.



Trump consideró que había que limitar "las migraciones globales masivas" debido al coronavirus.



"En tiempos normales, esos flujos masivos ya representan un enorme peso para nuestro sistema de salud", dijo el multimillonario republicano, que convirtió la lucha contra la inmigración en una de sus prioridades.



"Pero, durante una pandemia mundial podrían tener el efecto de un tornado que propagaría la infección en nuestros agentes en las fronteras, los migrantes y los estadounidenses en general", añadió el presidente.



"Sin restricciones, esto paralizaría nuestro sistema migratorio, hundiría nuestro sistema de salud y pondría nuestro sistema nacional en peligro".