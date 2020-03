Pobladores de la colonina Lincoln resisten el bloqueo en su cuarto día

S. Pérez/E. Mendoza

COMAYAGÜELA, HONDURAS.-Aislados del resto de la capital continúan los pobladores de la colonia Abraham Lincoln, ubicada al norte de la ciudad de Comayagüela.

Hoy los moradores de este sector cumplen el cuarto de los 14 días de cuarentena que ordenaron cumplir las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), por considerarla una foco potencial de contaminación del coronavirus (Covid-19)

Y es que con la circulación por nueve horas que otorgó ayer el gobierno para que los capitalinos se abastecieran de productos en supermercados y mercaditos se generó una alerta entre los ciudadanos, pues se comenzó a cuestionar si los pobladores de esta zona también tenían autorización para salir del perímetro sitiado por policías y militares.

El ambiente en el sector fue el de un día rutinario, solo que la población lucía con ropa mucho más cómoda y para andar en casa, también se observó a niños inquietos que en vez de utilizar la puerta para salir de su hogar, optaban por solo observar por la ventana.

Los pobladores de alrededores de las 240 viviendas que se mantienen bajo estricta vigilancia, salieron a realizar sus compras para evitar quedar sin alimentos a mercaditos y supermercados, pero dentro de la colonia.

Las autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) aseguraron a EL HERALDO que ningún poblador ha salido de esta colonia.

“Los pobladores de la zona en ningún momento pueden salir de la colonia, pueden salir de sus casas solo una persona por familia a comprar alimento o medicinas, pero siempre en su misma colonia”, afirmó José Coello, vocero de Fusina.

Una de las principales preocupaciones de los vecinos fue la del abastecimiento de alimentos, por lo que se les entregó una bolsa con productos de la canasta básica.

Los efectivos militares esta vez sustituyeron las armas por mascarillas y guantes. Su uniforme verde olivo fue cubierto por un traje azul de bioseguridad para movilizarse con tranquilidad por la zona cero.

La entrega de víveres se realizó casa por casa y de manera controlada.

Coello reiteró que solo en la colonia Abraham Lincoln se encuentra sitiada y que en El Carrizal se realizan inspecciones todos los días, pero sin mantener presencia permanente en la colonia.

Alerta sanitaria

Harry Book, titular de la Región Metropolitana de Salud, confirmó que los vecinos no han salido y hasta el momento no tienen hallazgos de nuevos casos. Sin embargo, recordó que los 1,200 aislados son potenciales infectados y no pueden bajar la guardia en este lugar.

“Los pobladores de esta colonia no pueden salir, comida no necesitan porque las autoridades de Sinager se las está dando y el agua también, ya se les hizo conciencia, nadie puede entrar ni salir de la zona por seguridad de todos”, afirmó Book. De los 24 casos confirmados, al menos siete de ellos están relacionados con el primer caso que se presentó, una mujer que habita en este sector habitacional.

