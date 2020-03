Nueva masacre en Honduras: Matan a tres jóvenes en Choloma, Cortés

CHOLOMA, CORTÉS.- Tres hombres fueron asesinados la noche de este jueves en la Colonia Las Colinas número uno del sector López Arellano de Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

Dos de las víctimas fueron abatidas en el interior de una vivienda, mientras que el tercero quedó en una calle de tierra.

De acuerdo con versiones preliminares, uno de los jóvenes fue semiquemado por los malhechores, luego de quitarle la vida.



De igual forma se informó que una de las víctimas fue identificada por su padre como Pablo David Ramos Vega. "Me dijo que había sido amenazado, pero no me dijo por qué", relató el acongojado hombre.

Mientras que, se maneja que los otros dos jóvenes no residían en el lugar, sino en la colonia Las Brisas, aledaña al lugar del violento hecho.