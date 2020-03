Infectólogo: El coronavirus va a buscar víctimas en todas partes

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Al ser la capital el lugar con más casos confirmados de Covid-19, este virus continuará buscando víctimas no solo en una colonia, sino en todas partes de la ciudad o a nivel nacional.

El infectólogo Tito Alvarado advirtió que “el virus va a continuar buscando víctimas no solo en una colonia, sino gente que vaya, que haya estado ahí, se haya infectado y luego acuda a otro sitio”.

“Tenemos un denominador común serio acá en contra de esta enfermedad que es nuestra propia cultura, poca educación”, enfatizó en entrevista a EL HERALDO.

El galeno indicó que el problema del coronavirus ya se encuentra en casa al manifestarse casos autóctonos, es decir, aquellos que se han reproducido en suelo hondureño y que implicarían una transmisión comunitaria. Alvarado contestó a EL HERALDO varias interrogantes relacionadas al Covid-19.

¿Qué es lo que se espera para la capital al reportar la mayoría de casos de Covid-19?



Ya tenemos el problema en casa, en nuestro país y están dándose ya los casos secundarios, o sea hay autóctonos, lo que implica que la reproducción de la enfermedad ya está ocurriendo en Honduras, no necesita el individuo salir del país para adquirirla, eso implica una transmisión comunitaria, exactamente como ocurrió allá en Italia, España, en donde los primeros casos dieron como resultado la reproducción de los mismos porque se aplicaron medidas tarde y, claro, vino la explosión.

Como es una enfermedad que se multiplica geométricamente, es decir, un caso infecta a tres, estos contagian a seis, luego a 12 y así sucesivamente y es la explosión geométrica que ocurre cuando existe una población que no es inmune a la enfermedad. Es un nuevo virus que se ha implantado en una población virgen de esas infecciones previas, entonces fácilmente los infecta.

¿Cómo valora las acciones derivadas del gobierno para contrarrestar esta pandemia?

Lo que está haciendo el gobierno es iniciar temprano las medidas de mitigación, es decir, distanciamiento social que es primero estar unos dos metros aparte de una persona, pero cuando se trata de conglomerado es que las personas no estén reunidas en encuentros, cualquier tipo de eventos; son medidas que se están haciendo para que esa explosión inicial de la curva de influencia no avance porque si avanza en nuestro medio que es un sistema de salud endeble, con muchas dificultades de insumos, sitios de aislamiento, habrán más casos.



A menos que la capacidad epidemiológica de seguimiento de los contagios haya sido tan perfecta allí si no van a haber casos, pero yo lo dudo mucho porque estos pacientes anduvieron solos, sin identificación de su enfermedad y compartiendo, de tal manera que los casos van a ir aumentando progresivamente y en nuestro medio hay un agravante terrible que es nuestra situación cultural, educacional baja.

¿Cuál sería la ruta interna que tomará el coronavirus en los próximos días?

El virus va a continuar buscando víctimas no solo en una colonia, sino gente que vaya, que haya estado ahí, se haya infectado y luego acuda a otro sitio. Es una enfermedad que puede ser transmisible incluso sin síntomas, sino también ya hay evidencias científicas que el virus puede transmitirse con o sin síntomas y si una persona no tiene síntomas cómo la descubren, muy difícil. Medio estornuda un poquito, toca una superficie, su celular, computadora, utensilios y luego la otra toca y no se lava las manos allí no más se infecta, ese es el problema.

A su criterio, ¿qué es clave que realice la población ante la afectación de este virus?



Lo que se tiene que hacer es lo que está haciendo el gobierno, por la fuerza, estamos en un toque de queda, no salir de sus casas, pero aquí en nuestra población por problemas de poca educación y cultura, a las personas no le importa y andan. La población no colabora, no está consciente de que el problema es serio que una persona infectada que sale de su casa vaya a infectar a otros.

No están acostumbradas a seguir las recomendaciones emanadas de las autoridades de la Secretaría de Salud que se mantengan en casa, que se laven las manos, que no estén cerca de los pacientes que tienen la enfermedad, que acudan a ser evaluados por alguien para que le haga el diagnóstico y obviamente autoaislarse si el caso lo amerita. Una enfermedad transmisible como esta, cómo hacer para que se cumplan todas las directrices de la Secretaría de Salud, tiene que actuar la fuerza, ser coercitivos y qué otra nos queda, sino eso ahí se va a regar por todos lados y la cosa se empeora; eso es un dilema terrible. Ojalá no sean muchos los infectados, pero van a ir apareciendo.

