TEGUCIGALPA. HONDURAS.- El impacto que dejará el coronavirus en la débil economía hondureña aún es incuantificable; pero ante la incertidumbre los expertos sugieren al gobierno seguir una serie de medidas para evitar el colapso económico.

Honduras es eminente rica en recursos, pero las malas administraciones gubernamentales la han llevado al penoso sitial de las más pobres de América. Hoy- como otras naciones del mundo- este país tiene el reto de salir adelante frente la amenaza de la pandemia del Covid-19.

Arturo Alvarado, exministro de finanzas y uno de los economistas más respetados del país, sostuvo que el principal problema, en este momento, es la incertidumbre, el no saber cuánto va a durar la emergencia.

“El gobierno en su comunicado ha dicho que las medidas que se tomaron tienen una duración de siete días, pero que se pueden recortar o ampliar. Como se ve la situación pareciera que las medidas se van a ampliar”, advirtió.

Debido a que las economías en todo el mundo están complicadísimas y los gobiernos están tratando de ver qué hacer, recomendó la integración de un equipo de trabajo mixto- gobierno y sector privado- para realizar un análisis sectorial y tener una idea de quiénes son los más afectados y así delinear un plan de apoyo o de rescate.

“Hay que analizar qué hacer para ayudarle a las empresas, formales e informales para que puedan reiniciar sus operaciones, aunque no con el dinamismo que se podría esperar, pero lo importante es que no se empiecen a tomar medidas de reducción de personal, porque eso complicará aún más la situación”.

“Todos estamos sufriendo los efectos, las empresas no abren sus puertas, no puede vender pero tiene un costo fijo que pagar, hay que pagar alquiler, los sueldos, impuestos, entonces debemos estar conscientes de la situación”, enumeró.

Ejemplificó que “ahí es donde vienen los planes de emergencia, líneas de crédito con condiciones especiales, para la reactivación de las operaciones de las empresas, si se pudiera en el sector micro y pequeños empresarios un subsidio especial, un subsidio de un mes de capital de trabajo para que este sector se reactive”.

En otros países, los gobiernos han anunciado planes de apoyo, subsidios, especialmente para los micro y pequeños empresarios; algún programa para la readecuación de las obligaciones a las empresas y a las personas bajo condiciones especiales, están tomando medidas para provocar una reducción en la tasa de interés.

Así como va a quedar la economía, la demanda de crédito hay que incentivarla pero a tasas de interés que le permitan a los deudores salir adelante.

Según él, lo ideal sería un plan de subsidio especialmente para la micro y pequeña empresa para que a la mayor brevedad puedan reiniciar sus operaciones, “pero como en nuestro país los recursos siempre son escasos, todos tenemos que amarrarnos la faja”.

En la parte fiscal en Estados Unidos se está decretando una moratoria, no pago de recargos, de multas, ni de nada, aquí se tiene que hacer algo similar porque el próximo 30 de abril se presenta la declaración del Impuesto Sobre la Renta.

Aquí no se puede crear un impuesto, ¿quién lo va a pagar en estas condiciones? El Banco Central va a tener que hacer uso de las reservas internacionales y hacer una emisión, inyectar la economía para lograr que se vuelva a reactivar, añadió.

Ante una serie de medidas de inserción de dinero a ciertos rubros, a través del Banco de Producción y Vivienda (Banprovi) anunciadas por el gobierno, Alvarado sostuvo que Banprovi, técnicamente no es un banco de primer piso, opera a través del sistema financiero, entonces lo que hay que hacer es llegar a acuerdos con la banca privada, con las cooperativas, con las distintas instituciones que se dedican a financiar al sector micro para inyectar recursos ya sea mediante líneas de crédito de emergencia o líneas de crédito especiales para la reactivación de la economía

Será necesario que se readecuen las obligaciones de las empresas por un periodo largo de acuerdo con la capacidad financiera de cada una, o que se les dé una línea adicional especial para capital de trabajo de emergencia para que puedan volver a reiniciar operaciones, eso en la parte financiera.

Pero también se tiene que agregar la atención a las personas, porque si estas “no tienen capacidad económica para comprar de nada va a servir. El consumo tiene que volver a resurgir, esperemos en Dios que las remesas familiares no se nos vayan a caer en forma dramática porque eso tendría un impacto en la capacidad de compra de mucha gente que depende de ellas, además no provocar desempleo, pagarle a la gente sus salarios, para que poco a poco la economía se vuelva a normaliza”, reflexión Alvarado al mismo tiempo que llamó a los empresarios y de la banca a la solidaridad.

Ejemplo en la región

Un de los ejemplos de cómo ayudar a la ciudadanía ante el impacto económico causado por la emergencia de la pandemia del coronavirus lo está dando el gobierno de El Salvador cuando su gabinete económico aprobó las siguientes medidas: suspende el pago de cuotas de energía eléctrica, de agua, de teléfono, cable e internet por tres meses y que esos pagos se diluyan en dos años, sin genera mora, ni interés y sin afectar la calificación crediticia del consumidor.

Además ordenó congelar el cobro de los créditos hipotecarios personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo, e emprendimiento durante el periodo de tres meses, sin aplicar mora, intereses, ni afectar la calificación crediticia, el cobro se reanudará al vencimiento del plazo

Asimismo determinó suspender los pagos de créditos a casas comerciales por los próximos tres meses, estas cuotas se diluirán en los meses que falte del pago del crédito, la medida será aplicable sin intereses de mora y sin afectar la calificación crediticia de la persona.

Medidas en Honduras

En medio de la crisis en Salud, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que Banhprovi pondrá a disposición 200 millones de lempiras para la construcción de viviendas para la clase media y baja, lo cual vendría a reactivar la industria de la construcción, esto se suma a los 400 millones que ya desembolsó en el primer trimestre. Estos recursos “son parte de los 1400 millones de lempiras que pondrá a disposición Banhprovi para ese tema», sostuvo.

Asimismo el gobernante aseguró que también se acordó con Banhprovi readecuar tres cuotas de los préstamos de los clientes, sin afectar la categoría crediticia. Adicionalmente informó que se hará una línea de crédito de 90 millones de lempiras del mismo banco para la reactivación del agro y así garantizar la cadena alimenticia y generar empleo en cada zona productiva.

Responsabilidad

Por su parte el empresario Juan Ferrera, también ex ministro de finanzas, manifestó que Honduras por ser un país abierto a la economía va a recibir el impacto de la desaceleración económica producto del coronavirus.

El efecto de la pandemia por un lado favorece con la reducción de los precios del petróleo, por otro tiene paralizada la economía mundial. En este momento el gobierno tiene que hacer buen uso de los recursos financieros, además se debe “empezar a consumir lo nuestro para conservar las divisas, que no deben ser botadas trayendo cosas innecesarias, superfluas, que van a frenar la economía”, recomendó.

Ferrera llamó al gobierno a tener sentido de la responsabilidad en el manejo del presupuesto de manera más apropiada. “Todos debemos hacer recortes, necesitamos replantearnos el modelo de vida que debemos llevar”.

Agregó que para evitar una caída de la economía el gobierno debe apoyar a los sectores de la micro y pequeña empresa. “Nosotros no somos un país de grandes empresas, pero hay que cuidar las pocas que tenemos también”.

“Para la micro y pequeña empresa hay que hacer los modelos de gestión de riesgo que sean correctos para poder salvarla. Cualquier empresa que genera ya una cantidad de cinco empleos, es sumamente importante”, indicó.

El empresario llamó a sus colegas a no “ser avorazados” y pensar en los consumidores, que son la gran mayoría en Honduras y cuentan con pocos recursos económicos, “son personas que todos los días sale a buscarse la vida y es importante tener solidaridad con ellos”.