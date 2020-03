Adamari López en cuarentena tras contacto con persona con Covid-19

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La reconocida conductora de televisión Adamari López se encuentra a la espera de los resultados que confirmen o descarten el contagio de coronavirus.



La puertorriqueña dio a conocer que se encuentra en cuarentena voluntaria en casa, después de someterse a la prueba del Covid-19 ya que, aunque no tiene ningún síntoma, estuvo cerca de una persona que posteriormente dio positiva.

De acuerdo a una publicación hecha por el noticiero Al Rojo Vivo, -que opera en la misma cadena para la cual trabaja López- se dio a conocer que la persona con la cual tuvo contacto sería Rita Wilson, esposa del actor Tom Hanks, ambos diagnosticados con el virus.



"He estado ausente por precaución, estuve en un lugar con alguien que sí dio positivo por coronavirus, entonces me hice la prueba y solo por precaución he decidido estar en cuarentena y cuando los tenga los estaré compartiendo con ustedes", dijo Adamari en un video compartido a través de su cuenta de Instagram.



La presentadora de 48 años también compareció en una videollamada en el programa Un Nuevo Día, donde explicó a sus compañeros de set y a los televidentes que está acatando las recomendaciones preventivas dictadas.

"Nadie quiere que nadie más se infecte. Mientras más conscientes estemos de que debemos seguir las instrucciones, que debemos ser precavidos, que debemos seguir lavándonos las manos constantemente y si tuviésemos algún síntoma no salir a ningún lugar, para que no se pueda extender la enfermedad", indicó.