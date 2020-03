¿Cómo atender en casa a un infectado por coronavirus?

El gobierno de Honduras habilitó 18 unidades hospitalarias para atender casos de coronavirus. No obstante, no todos los enfermos son remitidos al hospital, hay pacientes son síntomas leves que pueden hacer cuarentena en casa. Foto: EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No todos los contagiados por coronavirus (Covid-19) son remitidos al hospital. Los casos leves se pueden atender -de la manera correcta- en casa.

De hecho, casi el 80% de los infectados a nivel mundial presentan síntomas leves, según cifras oficiales. Gran parte de estos enfermos enfrentan el padecimiento al pasar un tiempo de cuarentena mínimo de 14 días en su hogar, que es el período de incubación del virus.

Alto. No basta con no ir al trabajo o evitar salir al exterior; para autoaislarse en casa hay que seguir un protocolo estricto porque no queremos contagiar a parientes que no puedan sobrellevar la enfermedad, o que estos transmitan el virus a una persona de un grupo vulnerable.

En caso de que en nuestra casa haya una persona con coronavirus, es necesario aplicar una serie de medidas de higiene que podrían salvarnos del contagio.

Este protocolo también aplica para aquellos que, aunque no presentan síntomas, tuvieron algún contacto con un positivo de Covid-19 o proceden de países donde estalló algún brote, como China, Italia o España. Nos referimos a los casos sospechosos.



EL HERALDO te da estos consejos para saber cómo aislar a un contagiado en casa: es necesario que el paciente permanezca en un habitación exclusivamente para él como técnica fundamental.



A continuación los consejos:

¿Cómo se debe aislar a un contagiado en una casa?

Para aislar a un contagiado de coronavirus en su propia casa es conveniente que disponga de una habituación exclusiva para el paciente.



También es recomendable que el resto de las personas de la casa no compartan el baño con el infectado y evitar coincidir con el paciente en otras habitaciones de la vivienda para cumplir el protocolo de mantener al menos un metro de distancia con cualquier caso positivo.

"Evitar el contacto con la persona infectada es lo mejor. Se debe de aislar para evitar el contagio de quien lo asiste y que este no afecte a las otras personas que están en la vivienda", dijo a EL HERALDO el epidemiólogo Tito Alvarado.

Igualmente, es necesario que el paciente solo sea atendido de manera exclusiva por una persona de la familia, para reducir la probabilidad de contagio a más gente.

¿Cómo limpiar la casa?

En el caso de la limpieza, las medida deben de ser radicales. Quien se encargue del aseo debe cumplir con las siguientes sugerencias: usar mascarilla mientras limpia, así como hacer una solución de agua y cloro para asear el suelo y las superficies del hogar (sanitarios, llavines, mesas y celulares).



También se debe lavar la vajilla con agua que pase los 60 grados centígrados, de igual manera que la ropa, tanto como la del infectado y el resto de las personas de las casas.



"La limpieza constante en nuestra vivienda al estar un contagiado por coronavirus es clave. Si podemos lavar la vajilla y ropa con agua caliente es estupendo porque el virus no sobrevive a eso, pero en caso de no poder, se debe hacer con agua y cloro", recomendó Alvarado.

"Limpiar las superficies con agua y cloro o desinfectantes es fundamental y también limpiar mucho el piso. Quien haga todo esto deberá de usar mascarilla porque está más expuesto", añadió.





¿Qué hay que hacer con los residuos?

Para esta última parte de las sugerencias el cuidado debe ser mayor. Los residuos contaminados de un infectado por el coronavirus pueden ser peligrosos para la seguridad del resto de personas que conviven con él.



Un tratamiento correcto de los restos generados puede evitar posibles contagios. Es por eso que es clave el uso de elementos de limpieza desechables, aislar correctamente y en bolsa de plástico la basura.



"Se debe tener en claro este punto: hay que ser totalmente cauteloso con este paso porque si no se hace correctamente se puede tocar algo e iniciar un contagio y de nada serviría todo lo que se hizo antes", enfatizó el doctor.