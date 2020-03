Conapid: Vecinos de la Villa Olímpica no deben temer contagios de Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Horas después de que trasladaran hasta unas salas de aislamiento al gimnasio 1 de la Villa Olímpica a unos 21 hondureños que ingresaron por Nicaragua, los vecinos de la zona comenzaron una protesta pidiendo que los saquen del lugar.



Según la denuncia de los residentes de las colonias cercanas al complejo deportivo, estas instalaciones no están bien adecuadas para contener el virus.



También manifestaron que cerca de la Villa Olímpica hay un asilo de ancianos, uno de los grupos más vulnerables al contagio del Covid-19.

Ante los temores, el gerente de la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (Conapid), Armando Váldez, aseguró a EL HERALDO que nadie debe temer.



"No hay que temer, aquí están las autoridades de Copeco, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud para dar más información sobre el tema de seguridad y el entorno del complejo", explicó.



"Ya nos hemos reunido con los vecinos de la Villa Olímpica y les hemos explicado que no deben tener ningún temor ya que en el gimnasio 1 están hasta el momento 21 personas que no tienen síntomas de coronavirus y que están en revisión por si lo pudieran presentar", reiteró Váldez.

