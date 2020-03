Cuidado con los falsos consejos para prevenir el coronavirus

TEGUCIGALPA, HODNURAS.- Por desgracia aún no existe un medicamento eficaz contra el Covid-19 y esto ha dado lugar a que las redes sociales se inunden de una serie de consejos de salud para enfrentarla, pero cuidado: son falsos y ponen en riesgo la salud.



Algunas de las afirmaciones más difundidas en Internet van desde comer ajo hasta tomar mucha agua, pero la realidad es que no hay una cura para el actual coronavirus que -hasta mediados de marzo- ha matado a más de siete mil personas en todo el mundo.

Evita estos falsos consejos sobre el coronavirus:

1. Comer ajo para prevenir infecciones: De acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud) si bien se trata de "un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas", no hay evidencia de que comerlo pueda proteger a las personas del coronavirus.



El South China Morning Post narró la historia de una mujer que tuvo que recibir tratamiento hospitalario por tener su garganta gravemente inflamada después de consumir 1.5 kg de ajo crudo.

2. Minerales milagrosos: El youtuber Jordan Sather afirmó que un "suplemento mineral milagroso", llamado MMS, puede "eliminar" el coronavirus. Este suplemento contiene dióxido de cloro, un agente blanqueador.



Sather y otros promovieron la sustancia como un eficaz asesino de células cancerosas y también del coronavirus, pero la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) advirtió sobre los peligros para la salud de beber MMS. Las autoridades sanitarias de otros países también emitieron alertas al respecto.



3. Desinfectante de manos casero: Hubo numerosos informes de escasez de gel desinfectante para manos, puesto que lavarse las manos es una forma clave de prevenir la propagación del virus. Por la escasez aparecieron recetas de gel casero en las redes sociales.



Pero estas recetas fueron más adecuadas para un desinfectante de superficies que para su uso en la piel. Los geles de manos en base a alcohol generalmente contienen emolientes que los hacen más suaves para la piel, además de su contenido de alcohol es del 60 al 70%, mientras que los caseros pueden provocar mayores daños a la piel.

4. Plata coloidal: El uso de plata coloidal se promovió en el programa del televangelista estadounidense Jim Bakker. La plata coloidal consiste en pequeñas partículas del metal suspendidas en líquido. Un invitado en el programa afirmó que la solución mata algunas cepas del coronavirus en 12 horas (aunque admite que aún no se había probado en Covid-19).



Los defensores de la plata coloidal afirman que puede tratar todo tipo de afecciones de salud, actuar como antiséptico y afirman que ayuda a fortalecer el sistema inmune. Pero hay un claro informe de las autoridades de salud de EEUU que dice que no hay evidencia de que este tipo de plata sea efectiva para ninguna afección de salud. Más importante aún, podría causar efectos secundarios graves, como daño renal, convulsiones y argiria, una afección que hace que la piel se torne azul.



5. Tomar agua cada 15 minutos: Una publicación de un "médico japonés" que recomienda beber agua cada 15 minutos para eliminar cualquier virus que pueda haber entrado en la boca, sin embargo, no hay absolutamente ninguna evidencia de que esto ayude.



Los virus transmitidos por el aire ingresan al cuerpo a través del tracto respiratorio cuando se inhala. Algunos de ellos pueden entrar en la boca, pero tampoco beber agua constantemente va a impedir contraer el virus. Más allá de eso, beber agua y mantenerse hidratado es generalmente un buen consejo médico, pero no lo hagas como método de prevenir el coronavirus.

6. Matar al virus con calor y evitar el helado: Hay muchas variaciones de los consejos que sugieren que el calor mata el virus, desde recomendar beber agua caliente hasta tomar baños con agua cálida o usar secadores de pelo.



Una publicación -falsamente atribuida a Unicef- afirma que beber agua caliente y la exposición al sol mata al virus. Además, agrega que se debe evitar el helado. Unicef por supuesto reveló que esto es totalmente falso.



Sabemos que el virus de la gripe no sobrevive bien fuera del cuerpo durante el verano, pero aún no sabemos cómo afecta el calor al nuevo coronavirus.