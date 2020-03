Se debe generar una cultura de aislamiento social, hay que actuar

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la actualidad lo mejor es el distanciamiento social debido a que el coronavirus o Covid-19 es muy contagioso y los niveles de mortalidad pueden ser mayores al 3.5 por ciento. En tanto, los migrantes hondureños en México están en un mayor riesgo, pero son atendidos sin ningún tipo de discriminación por orden de la Secretaría de Salud. Así lo declaró a EL HERALDO el epidemiólogo y exjefe la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Hospital Juárez de México, Óscar Sosa Hernández. A continuación sus consideraciones.

En Honduras se ha decretado estado de sitio para evitar la propagación del virus, ¿es correcta esta medida?

Sí, la verdad es que todos en general debemos tener esta cultura del distanciamiento social y hay algunos países que lo están haciendo por indicaciones de sus ministerios de Salud y otros por iniciativa propia, pero es algo que sí debemos hacer, ahorita no es momento para estar en eventos masivos y en nada de este tipo de reuniones.

LEA TAMBIÉN: Más de 8,000 muertos por coronavirus en todo el mundo

Como experto, ¿usted considera que es de fácil propagación este virus?

Es muy contagioso, es igual de contagioso que la influenza, por lo menos así lo dicen los datos que arrojan los primeros análisis, además tiene mucho que ver nuestra propia seguridad, si no nos lavamos la cara constantemente, no desinfectamos la superficie donde estamos, no nos lavamos las manos, entonces es una reeducación lo que estamos haciendo ahorita y es algo que vale mucho la pena.

¿En qué momento las personas deben usar mascarilla? Solamente se tiene que usar si tienen un síntoma respiratorio.

¿Y el uso de guantes es necesario? No, solamente si yo tengo contacto con algún paciente, pero también crean una falsa seguridad, porque teniendo los guantes creen que ya no tienen que lavarse las manos y tocan todo con los mismos guantes desde que salen de carro hasta que vuelven al carro y nos ponen más en riesgo.

¿Los hospitales cómo deben estar preparados?

Desde ya deben contar cuánto equipo de protección personal tienen, con cuántas camas cuentan para pacientes de un tránsito menor o pacientes ya graves, también muchos hospitales ya deberían estar aplazando las cirugías programadas y empezar a tener una baja en la ocupación hospitalaria para poder tener disponibilidad y atender los pacientes.

¿En México como se está atendiendo a los pacientes, incluso a los migrantes?

Toda persona que esté dentro de territorio nacional y ya lo han dicho autoridades de Salud de nuestro país, serán atendidas en las unidades médicas, ya sea connacional o extranjero, no se le puede negar la atención médica a las personas, independientemente de dónde sean, no hay ningún tipo de discriminación, porque al final del día eso puede llegar a impactar en la salud de nuestro país.

DE INTERÉS: Lucha contra coronavirus se libra en el hogar, no solo en hospitales

¿Las personas que se fueron en caravana y están en albergues corren un alto riesgo? Tanto la migración, como el hacinamiento o un evento masivo está en riesgo y este tipo de lugares también tienen atención médica o los llegan a pasar a un centro de salud o a un hospital para ser atendidos, siempre hay una estrategia para poder atenderlos lo más oportuno que se pueda.

¿Qué medidas ha aplicado México para evitar la propagación del coronavirus?

Hasta ahorita no hay ningún toque de queda o algo por el estilo, sí ya se comenzó con el mensaje de distanciamiento social, en las escuelas en todo el país se va a ampliar el periodo vacacional, porque siempre dura dos semanas, ahora va durar un mes completo y algunas empresas privadas han comenzado a hacer el trabajo en casa, muchos eventos masivos se van a empezar a cancelar, la procesión del silencio de San Luis Potosí se acaba de cancelar y la liga de fútbol sigue a puerta cerrada, eso se ha ido haciendo hasta el momento de acuerdo con las fases que ha establecido la Secretaría de Salud.

FOTOS: Las 10 cosas que debes saber sobre el coronavirus en Honduras