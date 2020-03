Danna García, actriz de Pasión de Gavilanes, tiene Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Danna García, actriz de la famosa telenovela Pasión de Gavilanes, confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo a la prueba del Covid-19 y que está aislada.

"Hola a todos, estoy en cuarentena porque tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien, aislada. Evito contacto con personas. Me deja en shock que veo a gente en bares y discotecas (cabeza que explota). Esto es grave. Evitar el contacto (END con una flecha hacia la izquierda encima) ¿Por qué somos tan tercos?", escribió la colombiana.

García se habría contagiado del virus, que ha matado a más de 6,000 personas a nivel mundia, durante su vuelo procedente de España hacia Ciudad de México. “¡Por fin! Voy en el avión y la gente está estornudando. Creo que va a llegar todo el avión con coronavirus! Ay, no, help”, escribió días antes en la red del pajarito azul.

La actriz, de 42 años de edad, detalló que durante el trayecto en el avión muchas personas venían estornudando. Cuando llegó al aeropuerto no presentó síntomas, sin embargo, unos días después su salud comenzó a desmejorar.

La semana pasada, Danna indicó a sus seguidores que estaba en España y que tuvo dificultades para tomar su vuelo de regreso a Ciudad de México, donde vive desde hace varios años.

“Estoy en España. Aquí hay un pánico generalizado. Me fui a tratar de cambiar el vuelo, entonces me fui hasta el aeropuerto, eran filas inmensas para que me dijeran ‘no, lo tiene que hacer por internet’. No pude cambiar mi vuelo, entonces miro a ver si compro vuelos nuevos, ¡y cuestan 3,000 euros!”, explicó a través de un Instagram Live la artista que encarna a Norma Elizondo en la telenovela.



“Yo obviamente no puedo pagar esos 3,000 euros de vuelo, nadie los debería pagar, debería de haber como un tipo de consideración porque esto es una crisis mundial”, agregó.



García indicó que se vio obligada a permanecer en España, en la casa de sus suegros.

“Estoy encerrada en Madrid esperando poder regresar, como les digo yo no puedo pagar 3,000 euros de un trayecto. Me parece que esto debería ser absolutamente denunciable que las aerolíneas puedan hacer esto con las personas”, aseguró. “Ningún lugar está exento, por eso me atreví a tocar este tema en las redes sociales porque me parece súper importante que todos nos cuidemos para cuidar a los demás, a las personas que amamos, que haya mucha higiene”.

Fue hasta el 13 de marzo que la actriz logró regresar al territorio mexicano.