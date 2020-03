Eugenio Derbez revela cómo inició su relación con Victoria Ruffo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Eugenio Debez reveló por primera vez detalles de la relación amorosa que tuvo con su expareja y reconocida actriz Victoria Ruffo.

En una entrevista para el canal de YouTube de su hijo José Eduardo, el comediante aseguró que cuando conoció a su expareja estaba muy mal económicamente y que incluso tuvo problemas para pagar la cuenta durante la primera cita.

En el video, que ya es tendencia, José Eduardo le pregunta a su padre: "¿cómo conociste a mi mamá?" y luego agrega: "dijo que iba a contar la verdad aunque Ruffo después lo desmintiera y le pidiera una disculpa". Padre e hijo bromearon con la idea de que la primera actriz se iba a molestar.

VEA: FOTOS: Ellas son las mamás de los hijos de Eugenio Derbez

Las confesiones

Eugenio recordó que durante ese tiempo él trabajaba en el programa de comedia Anabel y que su mamá, Silvia Derbez, actuaba en la telenovela Simplemente María, que era protagonizada por Ruffo.



“Un día mi mamá me dice ‘Oye, Victoria Ruffo anda preguntando por ti’. Yo no era nadie, yo solo era parte del elenco de Anabel, cero famoso, como que se me hizo raro”, expresó mientras su hijo reía.



Luego fue Anabel quien le hizo un comentario similar al de su madre, confesión que lo motivó a visitar a su mamá en el set, pero con la intención de encontrarse a Victoria.

“No estaba enamorado de tu mamá, pero se me hacía muy guapa”, narró Derbez.

ADEMÁS: Esposa de Eugenio Derbez revela el 'peor hábito' del comediante



Eugenio dijo que durante su visita al set pudo hablar con Victoria y pactaron su primera cita. Ahí iniciaron las dificultades para el actor, quien en esa época ganaba muy poco.



El papá de Aislinn Derbez detalló que quedaron de verse en un restaurante de una exclusiva zona mexicana, aunque él ni siquiera tenía automóvil propio.



“En ese entonces yo no tenía dinero. Es más, andaba yo en pesero, no tenía ni coche, ni para taxi tenía, ya me había independizado de mis papás, no les quería pedir dinero y ganaba yo muy poco”, relató.



“Entonces llego yo a mi cita con Victoria Ruffo a un restaurante de Palmas, llego yo por supuesto en pesero… Veo los precios en la carta y traía yo efectivo, porque ni tarjeta tenía en esos tiempos, entonces me empecé a espantar. Y me dice: ‘¿Qué vas a querer?’, y cuando veo los precios le dije: ‘Tu pide, porque ando mal y ya comí, pero voy picando de lo que tu pidas'… Lo que pasa es que no me alcanzaba”, agregó.



Al final, Derbez apenas completó el dinero para pagar la cuenta y no le alcanzó para dejar propina ni para su pasaje de regreso a casa. Asegura que Victoria ofreció llevarlo a un punto de taxis.

"Me lleva un sitio de taxis que estaba ahí a dos cuadras, me bajo y me dice: ‘Te espero a que te subas’. Me subo al taxi y me dice el taxista: ‘A dónde joven’ y le digo: ‘ahorita, esperece tantito y ahorita le digo’… y ya que se arranca tu mamá le digo: ‘joven, perdone no traigo dinero, lo siento’”.

Aseguró que luego de esa salida, pasó un año sin hablarle a Victoria Ruffo y cuando se volvieron a ver ella le reclamó. Aseguró que para ese entonces ya ganaba más dinero.