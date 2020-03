Cohep sugiere dar a cuenta de vacaciones acumuladas días no trabajados  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sugirió este lunes a los empresarios que de no ser posible el trabajo desde casa para los empleados (teletrabajo), opten por otorgar vacacaciones acumuladas.



A raíz de la cuarentena obligatoria decretada la noche del 15 de marzo se suspendieron labores en el sector público y privado, por lo que el Cohep brindó alternativas prácticas para empleados que no pueden movilizarse; una de esas opciones es otorgar los días no trabajados a cuenta de vacaciones.



A través de un comunicado hicieron incapié que con el "propósito de preservar los empleos de los colaboradores de las mismas", adoptaran "ciertas medidas".

Estas medidas son las medidas:



1. Que se apliquen políticas de realización de labores desde el hogar o teletrabajo.



2. Con el ánimo de preservar los empleos y no afectar la economía de los trabajadores y las empresas por objeto de la suspensión laboral declarada por el gobierno de la República, se conceda de manera oficiosa a los colaboradores que no pueden hacer trabajo desde el hogar, los días de vacaciones acumuladas.

