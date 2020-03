No hay mejoras en el suministro de agua

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La falta de agua en la capital exhibe cada vez más la vulnerabilidad de los capitalinos ante las enfermedades.



A pesar de que el país se encuentra en alerta roja por la presencia del coronavirus (Covid-19) y se requiere de constante lavado de manos para su prevención, el calendario de racionamiento del vital líquido se mantendrá por los próximos 15 días en intervalos de cada nueve días.



La revisión del SANAA en la quincena del 15 al 31 de marzo no muestra ninguna mejora en los horarios de suministro de agua, es decir que los pobladores deben arreglárselas para que la escasa agua que llega a sus grifos ajuste los 9 días.



Carlos Hernández, jefe de la División Metropolitana del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), confirmó a EL HERALDO que no hay posibilidad de mejorar el suministro, pese a la emergencia.



“No podemos dar más agua, se nos acaba y no llegamos a junio y ese sí sería un problema”, aseguró Hernández.



El fin de semana se emitió el calendario de distribución de agua, sin ninguna variante. El envío se mantiene cada nueve días para los abonados que reciben agua de La Concepción y Los Laureles y de seis días para los abonados que reciben de El Picacho.