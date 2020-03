Preocupa retraso de la nueva identidad en Honduras

Las autoridades del RNP y del PNUD afirman que no habrá retraso en el proyecto de la nueva identidad.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El retraso de tres meses de la licitación internacional para la elaboración de la nueva tarjeta de identidad comenzó a generar incertidumbre en una parte de la clase política y entre analistas nacionales que tienen temor de que el documento no esté listo para las primarias.

El representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Richard Barathe, anunció que en virtud de que las dos empresas que calificaron para la fase final de la licitación no ofrecían requerimientos adicionales sobre la seguridad del documento de identificación se decidió una nueva fase de “recompetencia” que durará unos 90 días.

Pese a que el diplomático dijo a EL HERALDO que este retraso no afectará en nada el calendario de identificación y que la nueva tarjeta estará lista para las primarias de marzo del año entrante, esta situación está provocando incertidumbre entre los actores políticos y observadores. Hay un “riesgo de que con ese argumento se contrate personal sin experiencia”, afirmó el analista Filadelo Martínez para enseguida añadir que este giro que ha dado el proyecto crea desde ya “incertidumbre sobre el proceso electoral” del próximo año.

6.5 millones de

personas es la

meta a identificar,

según las autoridades

del (RNP).

El proceso de licitación internacional inició el año pasado con la participación de unas cien empresas de las cuales 28 clasificaron a la segunda etapa y de estas solo calificaron para la última instancia las firmas francesas Selp y Gemalto que ahora volverán a “recompetir” por invitación del PNUD, según lo dijo a EL HERALDO su representante en Honduras.

Para el analista y aspirante presidencial liberal, Arístides Mejía, si la nueva identidad sufre un atraso en su emisión pues el país deberá celebrar elecciones primarias con el documento actual. “Si tuviéramos que ir a elecciones lo haríamos como lo hemos hecho, con el documento actual, que ha dado algunos problemas, pero no es el problema mayor, no es ahí donde está el mayor fraude, hay problemas porque no se ha depurado el censo de tanta gente que ha muerto o ha salido del país”, afirmó.

Identidad lista

El PNUD y el Registro Nacional de las Personas (RNP) aseguraron el sábado que la nueva tarjeta de identidad estará lista para los comicios primarios de marzo de 2021.

En un comunicado conjunto, las dos entidades expresaron que el nuevo proceso de “recompetencia” como seguimiento a la licitación inconclusa durará “un lapso máximo de tres meses hasta la adjudicación de la compañía mejor calificada”. “Esto permitirá que los nuevos DNI (documento nacional de identificación) estén disponibles y sean entregados a la población, con buena antelación, antes de las elecciones primarias, que se espera se lleve a cabo en marzo del 2021”, dice el comunicado. Según el PNUD y el RNP la nueva tarjeta de identidad “será un documento con altos estándares de seguridad y con las últimas tecnologías, será la forma de identificación que permitirá que los y las ciudadanos puedan acceder a una diversidad de servicios

y gocen de una manera más ágil y expedita sus derechos y puedan cumplir sus deberes cívicos”.

“Los nuevos criterios tecnológicos (para adjudicar la licitación) incluyen la incorporación de códigos QR de alta resolución y un sistema de anticopiado; así como también garantizar un plan de contingencia para entregar los DNI en el contexto de la epidemia del coronavirus y otras causas extremas, y contar con más equipos para la impresión local de futuros DNI”, añade.

Luego apunta: “En este sentido es que se ha optado por una ‘recompetencia’ para la contratación de la empresa que elaborará los DNI. De manera a garantizar el estricto apego a las normas, políticas y procedimientos que rigen a la organización, tales como mejor relación calidad-precio, competencia y eficiencia”.

