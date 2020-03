Zonas de la capital que no tendrán energía este domingo 15 de marzo  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias de la capital no tendrán energía eléctrica este domingo 15 marzo debido a los cortes programados por la Empresa Energía Honduras (EEH).



Aquí el listado



De 6:00 a 7:00 AM y 1:00 a 2:00 PM en el Distrito Central

Comercial Centro América

Fundevi

Caribe Comp

Ceutec

Emisoras Unidas

Televicentro

CCIT



De 6:00 AM a 2:00 PM en el Distrito Central

Office Depot

Price Smart

Torre Metropolis

Plaza América

Davivienda

Universidad Metropolitana de Honduras

Parte de la colonia Loma Linda

La Curacao

Bac Credomatic

Tropigas

Hotel Alameda

Almacenes Extra

Oficinas Loto

Bazar del Sábado

Banco Hondureño del Café

Camanu Joyas

Indufesa

Zonas aledañas

