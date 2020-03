50 policías, 15 periodistas y un estadio vacío para el Marathón-Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El partido que abre la jornada 13 de la Liga Nacional se juega en medio de un completo silencio



El rebote de la pelota suena fuerte, los gritos de los jugadores se escuchan en todo el estadio Yankel Rosenthal que por primera vez no tendrá aficionados para el juego contra Honduras Progreso.



Mientras los jugadores hacían el calentamiento un perro ingresó a las gradas y caminaba deambulando. 50 policías cuidan el partido y para matar el aburrimiento disfrutan con sus celulares y los 15 periodistas que cubren el partido no pueden estar juntos como medida de seguridad.

LEA: Argentino Pezzella dio positivo por coronavirus



Por el temor al contagio de coronavirus, los juegos de la jornada se llevaran a cabo a puerta cerrada. El ambiente es de soledad, no hay gritos de fanáticos y solo el sonido de los carros que cruzan cerca del estadio interrumpen el ambiente de silencio.



No hay vendedores ambulantes en el coloso. No hay agua para los que no son futbolistas. Y algunos periodistas reclaman porque no hay líquido etílico de venta (cervezas) y la respuesta que recibe es que "el que tiene vicio lo trae". Así es el ambiente que se vive en el Yankel Rosenthal.



De la delegación del Honduras Progreso solo estuvo presente el presidente Elías Nazar quien llegó con tres amigos y se ubicaron en una parte del estadio, solos y sin contacto de los medios de comunicación.

VEA: Cristiano Ronaldo: 'Proteger la vida debe estar por encima de cualquier interés'