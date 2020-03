Brasil recomienda parar fútbol, Maradona clama por lo mismo 

SAO PAULO, BRASIL.- El Ministerio de Salud de Brasil recomendó el viernes que todas las competencias deportivas en el país sean canceladas o pospuestas ante el avance del nuevo coronavirus.



Las autoridades también sugirieron en un comunicado que se limite la concurrencia si no hay suficiente tiempo para detener la venta de boletos.



En respuesta a las recomendaciones del ministerio, la Confederación Brasileña de fútbol ordenó que los partidos de torneos regionales en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro se disputen sin la presencia de público en las tribunas. Las dos ciudades han detectado contagios locales del virus.

FOTOS: Puerta cerrada y aplazamientos en las ligas europeas



Al día siguiente que en Argentina se determinara que el fútbol se dispute sin público, se alzaron algunas voces para exigir que se suspenda del todo, entre ellas la del ex astro Diego Maradona.



"Me parece esto se debería cortar. Nosotros podemos vivir, pero la gente que va a laborar todos los días ¿cómo hace?", afirmó el técnico de Gimnasia La Plata en diálogo con la cadena Fox Sports al llegar al estadio del Lobo para disputar el partido ante Banfield este viernes en la apertura del nuevo torneo denominado Copa de la Superliga.



Uruguay respondió de esa forma tras confirmarse los primeros cuatro casos en el país. a Asociación Uruguaya de fútbol anunció la suspensión "hasta nuevo aviso" de todos los partidos oficiales que organiza en todas las categorías.



Brasil había sido uno de los últimos países en Sudamérica en tomar medidas de prevención en su actividad deportiva. Al transcurrir el viernes, Brasil tenía confirmados 98 casos del Covid-19.



La UFC mantuvo en pie su plan de escenificar una cartelera de artes marciales mixtas sin espectadores la noche del sábado en la capital Brasilia.



Maradona, capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en 1986, también desmintió rumores de que se había autoimpuesto un aislamiento para prevenir un contagio del nuevo coronavirus dado que es un paciente de riesgo.



"Cualquier enfermedad, dicen Maradona. Yo me siento bárbaro", declaró.

A su vez el técnico de Banfield, Julio Falcioni, que el año pasado se recuperó de un cáncer de lengua, lamentó que "cuidamos a la gente y no a los protagonistas, a los jugadores, a los cuerpos técnicos y médicos, a los que estamos involucrados en esto".



"Estamos tomando precauciones en lo interno, pero después tenemos que subirnos a un micro (autobús) o un avión. ¿Para qué vamos a empezar el torneo y después pararlo el martes? ¿Para qué jugar una sola fecha? Empecemos dentro de 15 días todos iguales", agregó.



También el viernes, las autoridades del fútbol de Bolivia informaron que los partidos de su campeonato de primera división este fin de semana se jugará sin presencia de aficionados.