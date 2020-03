Epidemiólogo: "Es cuestión de tiempo, para confirmar los casos locales de Covid-19"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pánico, la frágil salud de los hondureños y la desinformación son los enemigos a vencer ante la pandemia por el Covid-19 que ya está afectando a Honduras, afirma el infectólogo Tito Alvarado.



EL HERALDO conversó con el destacado especialista, quien comparte sus impresiones sobre lo que se está haciendo para enfrentar el virus en el país y cuál es el aprendizaje que le está dejando a la nación.



¿Qué debemos aprender de otros países que también reportan casos de coronavirus?

Honduras debe aprender de cómo China está conteniendo la enfermedad. Todo lo que China hace es un ejemplo para muchos países. Italia está emulando a China, como las medidas de mitigación drásticas, cerrar el país. Tenemos un país que se adelantó con medidas drásticas que es El Salvador.

VEA: ¿Cómo viven los capitalinos la emergencia por el coronavirus?



¿Debimos actuar como lo hizo El Salvador?

En ese momento, con la paciente que entró embarazada, debió ser identificada al entrar y aislarse lo más temprano posible, probablemente habrá casos locales y con un solo caso que se identifique deben extremarse las medidas de mitigación. Se deben prohibir las aglomeraciones de personas. En cualquier momento puede identificarse un paciente que no haya salido del país.



¿Está actuando bien el gobierno ante los primeros dos casos reportados?

Bueno, al principio hubo problemas porque estas personas no debieron entrar, no fue adecuado, pero obviamente las condiciones se han extremado.



¿Cuáles deben ser las prioridades?

Se debe priorizar al empleado de salud, porque es el punto toral para evitar infecciones. Hay lugares que no quieren atender porque no hay mascarillas e indumentaria. Se debe dar los insumos. Estamos en una emergencia mundial, es más importante la salud de los hondureños.



El Covid-19 no se ha propagado con facilidad en el país, ¿por qué?

Potencialmente van a salir más casos, una persona con Covid-19 tiene la capacidad de transmitir la enfermedad a dos o tres personas. Es cuestión de tiempo, falta poco tiempo para confirmar casos autóctonos, El Salvador se adelantó a eso.

ADEMÁS: Medidas y horarios de atención en el IHSS de La Granja ante coronavirus



Semana Santa se aproxima, ¿qué debemos esperar?

Es un problema agregado que no esperábamos quitarle a los hondureños ir a sus playas, sus actividades religiosas, será difícil, es difícil prohibirlo.



Se promueve el lavado de manos, pero no hay agua...

No tenemos agua, ese es un problema irónico. Somos un país débil para enfrentar epidemias.



¿Debemos estar preocupados por la llegada del coronavirus al país?

Hay que tenerle miedo a las enfermedades de aquí, el dengue, la pobreza, la inseguridad, la violencia, eso está matando más que el posible coronavirus.



¿El estado de salud de la mayoría de los hondureños puede estar en contra?

El estado de salud es deplorable, es endeble, hay poca atención clínica, no podemos cambiar de la noche a la mañana. Se tiene que dar un verdadero giro al sistema de Educación y de Salud.