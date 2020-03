¿Cuál es la distancia que debo guardar de otra persona para evitar el coronavirus?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la confirmación de seis casos por coronavirus en Honduras, las medidas entre la población en su día a día deben ser certeras y radicales para evitar el contagio.



Las actividades cotidianas vuelven difícil cumplir a cabalidad los consejos para evitar el Covid-19, aunque las clases en escuelas y universidades privadas y públicas del país fueron suspendidas por el gobierno como una de las medidas.



El coronavirus, que tuvo sus orígenes en Wuhan, China, en diciembre de 2019, es una enfermedad con un alto nivel de contagio, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) más la Secretaría de Salud y expertos recomiendan cumplir ciertas técnicas de higiene para evitar la propagación.



Sin embargo, en nuestra jornada diaria pasamos inconscientemente junto a decenas de personas que no sabemos si son o no portadoras del virus, situación que nos vuelve vulnerables al contagio.



La lucha contra un brote de virus no solo consiste en contenerlo, sino también en combatir su propagación, un proceso conocido en los círculos de salud como "retrasar y contener".

Ante ello, el gobierno decidió que Honduras entrara en cuarentena por siete días a partir de este lunes 16 de marzo, lo que implica varias prohibiciones: suspensión de labores en el sector público y privado, no se pueden celebrar eventos públicos -de cualquier naturaleza y número-, interrupción del transporte, así como cierre de negocios y fronteras. Lo anterior tiene excepciones.

No obstante, la confirmación de seis casos -de los cuales cuatro de ellos han sido por contacto con otro infectado dentro del territorio nacional- muestra el nivel de propagación. Además, EL HERALDO constató que en ciertos lugares de la capital algunas personas se resistieron a acatar la cuarentena y ningún operativo para hacerla efectiva.

¿Cómo sé si he estado en contacto estrecho con un caso positivo?

Se considera "contacto estrecho" cuando se ha permanecido a una distancia menor de dos metros de un caso probable o confirmado durante un tiempo continuado.



La OMS recomendó estar a dos metros de distancia de una persona como medida para evitar con el contagio, aunque el infectólogo Tito Alvarado aclaró que el contagio por coronavirus implica también "tiempo y distancia".



"El coronavirus es bastante transmisible, pero no es así no más: se necesita la exposición. Un estornudo o toser a dos metros no llega a otra persona porque las gotas gruesas se van para abajo y las ligeras ocupan más tiempo en llegar y si uno se mueve no hay problema", explicó a EL HERALDO.



"El contagio se da porque hay continuidad. Un esposo puede infectar a su esposa si duermen juntos y conviven siempre, tampoco es que en un minuto una persona se va a contagiar", agregó.



Además, el doctor mencionó que tocar las superficies contaminadas podría ser causal sifuciente para infectarse por el Covid-19.



"Si una persona estornudó y alguien tocó esa superficie y luego se tocó la cara sin lavarse las manos, existe una gran probabilidad de contagiarse porque el virus puede durar hasta nueve días", precisó.

¿Qué tan cerca estoy de un contacto positivo de coronavirus?



La recomendación de estar a dos metros de distancia de una persona con otra sí podría salvarte de contraer coronavirus, pero esta medida también está sujeta a otras técnicas: lavado de manos y evitar tocar superficies.

Por ejemplo: en un taxi, todas las personas abordo podrían estar expuestas al contagio por una persona portadora del coronavirus, mientras que en un bus amarillo, serían de 10 a 15 los expuestos para el automotor de 37 personas, según proyecciones.

La distancia a la que puede transmitirse el virus de humano a humano es de unos 2 metros.



En un taxi todos sus pasajeros están expuestos.





En un microbús también todos están expuestos.