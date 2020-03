Cruceristas podrán disfrutar de Roatán pese a alerta por coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante el temor de una propagación de coronavirus, el gobierno decidió tomar medidas que incluyen suspensión de clases, cancelación de eventos, así como extranjeros de ciertas nacionalidad no pueden ingresar al país, sin embargo esta medida no abarcó al sector turismo con la llegada de cruceros a Roatán.



Este viernes varios cruceros atracaron en el puerto caribeño de Honduras y permitieron bajar a sus vacacionistas para disfrutar del encanto y la belleza de la hermosa isla de Roatán, pese a la prohibición que se giró durante el consejo de ministros celebrado el jueves en la capital hondureña.



Esta medida, que según la directora de Migración, Carolina Menjívar, iba a permitir la llegada de cruceros, pero no el desembarque de pasajeros fue dejada a un lado por el mismo gobierno, quien dio luz verde a las autoridades de Roatán para no dañar el turismo.



El gobernador departamental de la isla, Dino Silvestri, dijo: "Han reconsiderado, después de una gran conversación que tuvimos con ellos, y obviamente nosotros no es que vamos a tener la mano suave o vamos a olvidar la población. Esto es como que al sector cafetalero le quiten el café, o el ganado a Olancho, nosotros vivimos del turismo y obviamente cada crucero que venga se va a hacer los diferentes procesos que hay protocolo de salud".

Por su parte, el vocero oficial de la Marina Mercante, Domingo Meza, informó que se tiene la lista del estado de salud de toda la tripulación y así como de los viajeros, para evitar cualquier riesgo en la población hondureña, ante el temor del Covid-19.



En ese sentido, aseguró que todas las embarcaciones que atracarán en Roatán están libres del virus, según la información a la que han tenido acceso.



"Están completamente sanos, ya se han generado los dictámenes médicos con los cuerpos médicos, con 72 horas de antelación, queremos aprovechar para generar el mensaje de tranquilidad", señaló Meza.



Enfatizó: "Todos los cruceros que están llegando están libres de cualquier tipo de contaminantes".

Agregó: "Somo un país de bandera blanca, somo un país que tenemos el liderato en el tema de los cruceros y estamos cumpliendo de conformidad con todos los criterios y protocolos a nivel internacional. Este es un mensaje de tranquilidad a todo el departamento de Islas de la Bahía".