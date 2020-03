Lo último sobre el coronavirus hasta este viernes 13 de marzo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Son 15 personas entre hondureños y extranjeros los sospechosos por coronavirus, luego de que el miércoles se confirmaran los dos primeros casos, mientras que la científica hondureña Mary Lorena Vallecillo expresó a EL HERALDO su preocupación porque el sistema sanitario del país no tiene las condiciones para afrontar el Covid-19.

En tanto, la cifra por muerto como consecuencia del coronavirus superó los cinco mil, pero existen remedios caseros a base de frutas y verduras que pueden ser una medida para evitar las propagación.

Confirman 15 casos sospechosos de coronavirus en Honduras

Después de más de 36 horas de la confirmación de dos casos de coronavirus en Honduras, la epidemióloga Roxana Araujo dijo que la cifra de sospechas por el brote vírico ya incrementó a 15.



Son siete hondureños y ocho extranjeros los que están bajo vigilancia por presentar síntomas del virus, por lo que se encuentran aislados y en observación médica para vigilar su evolución mientras las pruebas confirman o descartan la presencia del Covid-19.



Araujo, la asignada para hablar del coronavirus, detalló que los casos sospechosos se vigilan en San Pedro Sula (7), El Progreso (1), Tegucigalpa (4), Comayagua (1) y La Esperanza (1).

Científica hondureña dice que el sistema sanitario del país no tiene condiciones contra el coronavirus

La científica hondureña Mary Lorena Vallecillo dijo a EL HERALDO que el sistema sanitario del país no tiene condiciones para afrontar el Covid-19, un virus que ha infectado hasta el momento a dos personas.



En ese sentido, lamentó que "me preocupa que no hay cobertura nacional, que los hospitales regionales son muy pocos y quizá no están preparados, que no hay ambulancias para trasladar pacientes de los lugares más remotos a una unidad hospitalaria donde se les pueda atender".



Además, recomendó que "realmente imploro que tomen las medidas de preocupación, no es juego, no es broma, para que no se propague tanto".

Pandemia de coronavirus supera los 5,000 muertos en el mundo

La epidemia del nuevo coronavirus superó los 5,000 muertos en todo el mundo y el número de infectados sigue creciendo, mientras los dirigentes internacionales reaccionan de diferentes maneras ante esta crisis, que obliga a millones de personas a quedarse en sus casas y cambiar radicalmente sus costumbres para evitar el contagio.



Las escuelas, los bares, los museos y otros lugares públicos cierran, las bodas, los partidos de fútbol y los espectáculos se posponen y casi nadie va ya a los funerales. Millones de personas anulan sus viajes y limitan sus desplazamientos y los países se blindan.



Con más de 139,575 personas infectadas y más de 5,120 muertes (datos hasta este viernes 13 de marzo a las 9:05 de la mañana), la pandemia de la Covid-19 no conoce fronteras ni barreras sociales y afecta cada día a nuevos países y territorios. Entre los contagiados hay también ministros, actores y deportistas de élite.

El consejo

Un jugo de tres naranjas, un kiwi y una cucharada de polen o el jugo de una zanahoria, un chile dulce y dos limones (deben licuarse), son medidas caseras que se pueden implementar contra el coronavirus.



También, otra de las opciones es el agua caliente con rodajas de limón, para alcalinizar el cuerpo, mientras que se recomienda consumir líquidos cada 15 minutos para impedir que el virus se vaya a los pulmones, si no al estómago, donde los jugos gástricos lo destruirán.



Estos consejos van orientados a inmunizar el cuerpo y otros a destruir el virus con algunas prácticas caseras. Cabe mencionar que esto no tiene fuente oficial sanitario pero sin duda es una opción.

