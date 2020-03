Solo 11 personas detectan casos sospechosos de coronavirus en Toncontín y Villeda Morales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras Honduras era bombardeada el jueves pasado por las noticias del coronavirus a diestra y siniestra, los hondureños, así como uno que otro extranjero, no paraban de embarcar y desembarcar por los cuatro principales aeropuertos del país.



EL HERALDO realizó un rápido recorrido por la terminal de Toncontín y comprobó que el temor al Covid-19 -nombre oficial de la enfermedad- no detenía los planes de viaje de las personas y siguen yendo de un país a otro.



Asimismo, se comprobó que las acciones médico preventivas para detectar a personas infectadas por el virus de Wuhan funcionan rigurosamente, al menos en este aeropuerto.



“Aquí el movimiento de pasajeros sigue siendo normal”, dijo una empleada de una aerolínea mientras platicaba con otros dos compañeros, sin que ninguno de los tres llevara al menos un protector bucal.

Cuatro aerolíneas internacionales registraron el jueves pasado en el aeropuerto capitalino al menos diez vuelos, sobre todo rumbo a Estados Unidos, algunos con escala en El Salvador y Guatemala.



De acuerdo con uno de los empleados del aeropuerto, quien sí llevaba puesto un tapaboca y que pidió no revelar su nombre, algunos vuelos traen 82 pasajeros, otros 40 y los que menos traen son 30. “Son personas que vienen de diferentes partes del mundo”, sostuvo.





Movimientos

Honduras confirmó el miércoles en la mañana sus primeros dos casos de Covid-19. La primera persona infectada es una hondureña de 42 años embarazada que ingresó asintomática al territorio nacional el pasado 4 de marzo procedente de España. Ella arribó al Aeropuerto Internacional Toncontín.



La segunda, otra connacional de 37 años, llegó al país al día siguiente procedente de Suiza. Su vuelo aterrizó en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, al norte del país.



Según datos a proporcionados por las aerolíneas, en total, entre enero y febrero, las cuatro terminales aéreas de Honduras movieron casi 436,000 pasajeros: unos 338,500 por la vía internacional y 97,500 de manera local.

En los primeros dos meses de 2020 por el aeropuerto capitalino de Toncontín se movilizaron unos 126,500 pasajeros, de estos casi 102,000 en los vuelos internacionales y alrededor de 24,500 en los vuelos nacionales.

Por día, equivale a un movimiento de casi 2,100 pasajeros diarios.



En el mismo período, el aeropuerto Ramón Villeda Morales, ubicado en La Lima, Cortés, registró el movimiento de 194,614 viajeros (178,130 en vuelos internacionales y 16,484 en vuelos locales).

Lo anterior deja un promedio de alrededor 3,240 pasajeros diarios en la terminal para San Pedro Sula.

De igual forma, la terminal de Golosón en La Ceiba enlistó, en los dos primeros meses del año, un total de 27,936 pasajeros, 24,558 que se movilizaron en vuelos locales y 3,378 en vuelos internacionales.



Por el aeropuerto de Roatán se desplazaron 86,978 viajeros, 55,046 en vuelos internacionales y 31,932 en vuelos internos.

En horas de la mañana del jueves, mientras EL HERALDO realizaba el recorrido, el gobierno de Honduras decidió prohibir el ingreso a ciudadanos procedentes de Europa, China, Irán y Corea de Sur durante 14 días. La medida aplica tanto a puertos marítimos como terrestres.



Sobre la llegada de crucero, la directora de Migración, Carolina Menjívar, detalló que "se les permitirá que hagan uso de los puertos, a los cruceros que están en ruta, sin embargo, los viajeros no podrán desembarcar". No obstante, el gobierno retrocedió este viernes a esta medida al permitir que grupos de cruceristas desembarcaran en Roatán.



Cerco epidemiológico

En un reporte periodístico televisivo, unos viajeros que arribaron por el aeropuerto Villeda Morales manifestaron que no habían sido evaluados médicamente al ingresar, sin embargo EL HERALDO verificó que al menos en Toncontin, la Secretaría de Salud tiene asignados cuatro personas en el día, y dos en la noche para evaluar a los que llegan al país.



Víctor, un joven que ingreso a eso de las 11:00 de la mañana por Toncontín, en un vuelo procedente de Atlanta, dijo que al solo poner un pie en suelo hondureño, el personal médico de salud le colocó un aparato para medirle la temperatura corporal.

Luego, le hicieron una cantidad de preguntas, entre ellas acerca de la procedencia, sobre alguna sintomatología y, finalmente, le entregaron un boletín con información del coronavirus. Lo mismo manifestó otro viajero que casi al mismo tiempo ingresó procedente de Chicago.



Igualmente, personal de Migración consultado por este medio confirmaron que en el día hay cuatro personas de la Secretaría de Salud que se encargan de las evaluaciones y de la decisión de someter a aislamiento a los sospechosos de portar el Covid-19.

Por la noche como los vuelos son menos, entonces hay dos personas de salud, explicaron.



Sobre lo manifestado por los viajeros en el aeropuerto Villeda Morales, la relacionadora pública de la Secretaría de Salud, Odalis García, respondió que en esa terminal en el día hay cuatro personas realizando las evaluaciones más un coordinador, pero se incrementará el personal.



Al cerco epidemiológico también se unió Aeropuertos de Honduras, que desde el 11 de marzo, cuando se confirmaron dos casos de hondureños infectados por el Covid-19, aumentó las acciones para brindar mayor protección a los pasajeros y a los colaboradores.



En un comunicado, esta empresa -responsable de las cuatro terminales aéreas- informó que una de las acciones consiste en concienciar a los pasajeros que sigan las instrucciones establecidas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio.



De la misma manera informó sobre la colocación de afiches en áreas públicas, pegatinas en los basureros e información relevante en las pantallas de los cuatros aeropuertos acerca de cómo contrarrestar esta enfermedad.



Además, expuso, se han fortalecido las medidas preventivas facilitando a los pasajeros, usuarios y colaboradores de las terminales aéreas productos de protección como gel de manos, mascarillas, así como desinfección de diferentes áreas.

¿Es suficiente?

La pregunta obligada es la siguiente: ¿Seis personas en Toncontín (cuatro en el día y dos en la noche) son suficientes como para establecer un cerco en una terminal donde a diario se mueven aproximadamente 2,100 pasajeros?

Y aparece otra por añadidura: ¿Cinco pueden con este trabajo en un aeropuerto (Ramón Villeda Morales) donde a diario se registraron un poco más de 3,200 viajeros?

Es decir, 11 personas tienen la responsabilidad que no ingresen más casos positivos de coronavirus a Honduras -o al menos detectar aquellos sospechosos-.

Para el infectólogo Tito Alvarado la respuesta es no. "La ministra de Salud (Alba Consuelo Flores) me llamó y le pregunté que cuántos médicos tenía en Toncontín y me dijo que solo cuatro (cifra que concuerda con el número verificado por EL HERALDO)".

"Yo le dije que los cuadruplicara para que detecten todos los posibles casos para poder pararlos ahí mismo y aislarlos", aconsejó el experto.