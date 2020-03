Suspenden clases en Honduras durante 14 días por coronavirus   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de Honduras determinó este jueves cancelar clases en centros educativos a nivel nacional por 14 días ante presencia de coronavirus en el territorio.

La medida se toma como una forma de prevención tras confirmarse el miércoles los primeros casos de COVID-19 en el país.

Además se impone la prohibición de eventos públicos tras decretar estado de emergencia sanitaria, el primer espectáculo en suspenderse fue el de Marco Antonio Solís quien se presentaría en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Durante la reunión, en la que estuvo presente el mandatario Juan Orlando Hernández, el ministro de Educación informó que la suspensión de actividades académicas será por un período de 14 días en todo el territorio nacional en los niveles de en pre-básica, básica y media, a partir del viernes 13 de marzo.

El secretario detalló que se tienen una serie de estrategias para que los estudiantes no se atrasen en su educación. "En ese sentido, vamos a tener una serie de videos, polimedias y transmisiones por canales de televisión con la orientación específica.

En relación a la distribución del gel antibacterial, indicó cómo será la distribución por centro educativo, dando las indicaciones específicas para que los educandos puedan llegar a recibirlos.

UNAH cierra centros



La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y sus ocho centros regionales también determinaron suspender todas las actividades con el objetivo de evitar contagios y propagación del coronavirus que ya está en el país.

Misiones de apoyo



La Organización Panamericana de la Salud anunció el envío a partir de esta semana de misiones de apoyo a países de la región que "conllevan un mayor riesgo", entre ellos Haití y Venezuela. El listado incluye además a Surinam, Guyana, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia y Paraguay, así como las islas del Caribe oriental.



En Venezuela, sumida en una profunda crisis económica y social y que hasta ahora no ha reportado ningún caso de covid-19, el 53% de los hospitales no tiene tapabocas, el 90% no tiene protocolo de acción para pacientes con enfermedades de transmisión respiratoria y ninguno tiene zona de aislamiento, según la ONG Médicos por la Salud.



Según la encuesta nacional de hospitales (ENH) de 2019, que realiza la ONG, un 70% de los hospitales de Venezuela reportó intermitencia en el suministro de agua y solo el 9% cuenta con suministro de agua continuo.



"Si no hay agua no te puedes lavar las manos, que es la herramienta básica más importante, más universal de control de coronavirus en infecciones respiratorias", dijo a periodistas el infectólogo Julio Castro, director de la ONG.