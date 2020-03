Palou: Vivir en clima caluroso no significa que se está exento

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para la infectóloga y exministra de Salud, Elsa Yolanda Palou, la prevención es la herramienta más eficiente para evitar el contagio del coronavirus o Covid-19 del que en Honduras ya se reportan dos casos confirmados. La profesional de la medicina habló sobre la epidemia que ha contagiado a 126,136 personas a nivel mundial. A continuación la entrevista concedida a EL HERALDO:

¿Cuáles son las recomendaciones que se le pueden dar a la población para evitar el contagio del coronavirus?

Lo más importante es la prevención, pues ya sabemos que en Honduras hay casos confirmados donde seguramente han tenido contacto con otras personas, por lo que hay que darles seguimiento y mantenerlos en observación por catorce días como mínimo.

¿Cómo se realiza el proceso de prevención?

Si alguien tiene gripe fuerte, que no vaya al trabajo para que no infecte a sus compañeros. Si el niño tiene gripe fuerte, no mandarlo a la escuela o a la universidad.

¿Cuál es el cuidado que se le debe dar a la persona?

Hay que dejarla en un cuarto solo para ella y si no se puede, una cama solo para ella, estar a un metro de distancia de las demás personas. También, no deben compartirse platos, cucharas y vasos con el enfermo. La ropa del enfermo como ser sábanas y el vestuario debe lavarse aparte y no junto con el resto.

¿En cuánto tiempo el virus se convierte en un caso grave?

Si una persona se infecta hoy pueden pasar entre dos y catorce días para desarrollar la enfermedad y se puede extender hasta 21 días. De cien personas que les llega el virus a ochenta les va a dar gripe, a 15 o 20 les va a dar neumonía y de estos de dos a tres

pueden morir.

¿A las personas que padecen de enfermedades base como la hipertensión se les debe cambiar los medicamentos?

Cada médico debe evaluar a su paciente hipertenso. Uno solo no debe decir que se va a cambiar el medicamento. Si es hipertenso y tiene dudas, lo que tiene que hacer es ir al médico y plantearle la situación porque cada caso es distinto. Lo que se ha demostrado es que hay una encina convertidora que le sirve de receptor al virus y es la que hace que se pegue el virus a la célula y producir las neumonías. Esa encina tiene que ver con alta presión, con diabetes y con los tratamientos de las enfermedades, por eso lo ideal es que cada médico pueda evaluar el caso de su paciente.

¿Qué papel juega el clima para que se desarrolle el coronavirus?

Se habla mucho de que el clima caluroso afecta el virus. El tema es qué cantidad de calor, porque el organismo humano tiene una temperatura de 37 grados centígrados y ese virus sobrevive y mata a las personas que tienen esa temperatura corporal y más, porque cuando una persona tiene fiebre puede llegar a los 41 grados y los virus siguen sobreviviendo a esas temperaturas y hay que ver cuál es el grado de temperatura que puede afectar el virus. Vivir en un clima caluroso no significa estar exento de contagiarse.

¿Qué debe hacer el gobierno en este momento?

El gobierno tiene que asegurarse de que los insumos necesarios lleguen a los hospitales públicos y privados para que tengan lo necesario para atender a los pacientes y a la población y tomar medidas de prevención para evitar contagiarnos.