10 cosas que debes saber sobre el uso de las mascarillas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El uso de la mascarilla para evitar la propagación del coronavirus es una de las principales medidas a tomar contra la actual pandemia.



La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) inicial es que si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la Covid-19 (sobre todo, tos), o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica.

Las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y si la persona no está enferma, o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla. Las existencias de mascarillas en el mundo se están agotando, y la OMS insta a utilizarlas de forma sensata.



La OMS aconseja hacer un uso racional de las mascarillas clínicas para no derrochar innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios que son valiosos (véase el apartado Cuándo y cómo usar mascarilla).

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.



2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.



4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).



5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.



7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.



8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.



9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.



10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.