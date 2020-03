Las diferencias y similitudes entre la gripe común y el coronavirus 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El coronavirus y la gripe son enfermedades respiratorias y ofrecen síntomas similares, sin embargo debes saber que tienen muchas diferencias importantes.



Dada la prisa con la que evoluciona y se extiende el Covid-19, originado de China, los especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizaron una comparación detallada de ambas enfermedades víricas.

Similitudes

Los virus que provocan la gripe o influenza y el coronavirus responsable del covid-19 causan enfermedades respiratorias infecciosas con síntomas similares, que pueden ser desde asintomáticas o leves a graves y hasta mortales.

Ambos microorganismos se trasmiten por el contacto con las gotitas que expulsan los contagiados al toser, estornudar o hablar y a través de objetos o sustancias que contaminaron.



En ambos casos, para prevenir infecciones hay que cuidar la higiene de las manos, así que es mejor toser y estornudar en el pliegue del codo o en un pañuelo desechable.

Diferencias

Los virus de la gripe se pueden propagar más rápido que el nuevo coronavirus, mientras que su periodo de incubación medio y el intervalo entre la infección y la posterior transmisión son más cortos: alrededor de tres días en el caso de los primeros y entre cinco o seis días para el SARS-CoV-2.



La transmisión tras el contagio y antes de que aparezcan los síntomas "es un motor importante" de la difusión del virus de la gripe, según señala la OMS.

En el caso del coronavirus, las evidencias indican que "no parece" que sea así, aunque se conocen casos en los que se difundió entre 24 y 48 horas antes de que manifestaran las señales del covid-19.



El número de infecciones secundarias generadas desde el momento del contagio es entre 2 y 2.5 veces más alto en el caso del coronavirus.



Los niños son más vulnerables a los virus de la gripe y juegan un importante papel en su transmisión, pero los datos iniciales muestran que los contagios con el nuevo coronavirus en personas de 0 a 19 años son relativamente raros y algunos estudios realizados en China sobre las infecciones en el hogar sugieren que es más frecuente que los adultos infecten a los menores.



Alrededor del 80% de las personas diagnosticadas con el coronavirus no muestran síntomas o son leves, mientras que la proporción de infecciones graves ronda el 15% y cerca del 5% son críticas. Respecto a los virus de la gripe, el porcentaje de las dos últimas categorías es más bajo.



La mortalidad de la gripe estacional está por debajo del 0.1 % y, aunque la OMS destaca que "tomará algún tiempo comprender completamente" cómo afecta el Covid-19, actualmente se estima que su tasa está entre el 3% y el 4%.



Finalmente, existen vacunas efectivas para la gripe y ese organismo mundial recomienda inocularse una cada año, pero no funcionan contra el Covid-19. Diferentes científicos del mundo investigan para encontrar medicamentos y terapias para tratar esta nueva enfermedad.