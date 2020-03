UEFA confirma aplazamiento del Inter-Getafe y Sevilla-Roma de la Europa League

PARÌS, FRANCIA.- La propagación del nuevo coronavirus en Italia y España ha motivado el aplazamiento de los partidos de Europa League previstos para el jueves, Inter Milán-Getafe y Sevilla-AS Roma, confirmó este miércoles la UEFA.



Estos dos partidos, junto con otros de la ida de los octavos de final de la Europa League, tenían previsto disputarse a puerta cerrada, pero finalmente la UEFA tuvo que decidir su aplazamiento ante las medidas decretadas por los gobiernos de estos dos países para frenar la propagación del COVID-19.



"Como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas ayer por las autoridades españolas, los siguientes partidos (Sevilla-Roma e Inter-Getafe) de octavos de final de la UEFA Europa League no se celebrarán mañana, 12 de marzo de 2020, como estaba previsto", anunció en un comunicado la instancia europea.

Además, el presidente del Getafe, Ángel Torres había anunciado el martes que el equipo madrileño no iba a viajar a Milán: "Hemos pedido a la UEFA que se busque a una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos necesidad".



"Bajo ningún concepto vamos a poner en riesgo la salud", añadió, antes de lanzar una advertencia: "Si tenemos que perder la eliminatoria, la perderemos".



Este miércoles fue la Roma la que anunció que no viajaría a Sevilla "debido a que el avión procedente de Italia no ha sido autorizado a aterrizar en España".



El martes, España prohibió del 11 al 25 de marzo todos los "vuelos directos entre todo aeropuerto situado en Italia y todo aeropuerto situado en España".

Italia, con más de 600 fallecidos, y España, con al menos 47 muertos, son los dos países más afectados en Europa por la epidemia del nuevo coronavirus.