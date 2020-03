¿Está usted dentro de los grupos más vulnerables al coronavirus?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si usted no padece de la presión ni enfrenta problemas respiratorios o con su sistema inmunológico, no tiene más de 60 años y no trabaja en el área de la salud, guarde la calma ante el coronavirus. En caso de contagiarse, probablemente solo sobrelleve un padecimiento muy similar a la gripe.

Al menos así lo consideran varios expertos y lo confirman parcialmente las cifras a nivel mundial de diagnosticados, muertos y recuperados por el Covid-19, como oficialmente se le conoce a la enfermedad.

No obstante, hay grupos vulnerables que deben tomar medidas serias para evitar el contagio, ya que sería crítico y hasta mortal. Se trata de los mayores de 60 años, los enfermos crónicos y las personas que trabajan en el sistema sanitario.

En todo caso, analistas mandan mensales de calma al asegurar que el grado de mortalidad a nivel general no es tan alto. Las cifras lo avalan: hasta el 11 de marzo de 2020 (6:00 PM) habían 126,054 casos acumulados, pero únicamente han fallecido 4,616 personas, lo que representa apenas el 3.6% del total de reportes.

De interés: Ancianos y con hipertensión, el perfil de las víctimsa del coronavirus

Primeros casos de coronavirus en Honduras

La llegada del coronavirus a Honduras era un presagio que implicaba solamente días y horas: eran 15 países en América Latina los que alojaban la enfermedad con cientos de casos en total y dos muertos -en Argentina y Panamá, hasta este miércoles 11 de marzo-.



Autoridades sanitarias confirmaron la madrugada de este miércoles los dos primeros casos por Covid-19 en territorio hondureño, como consecuencia, la tensión y la histeria ha aumentado entre la población.



Según un análisis de EL HERALDO, a partir de la misma base de grupos vulnerables al virus de la influenza, en Honduras son tres categorías de personas los más vulnerables al coronavirus: personas mayores de 60 años, con enfermedades crónicas de base y trabajadores del área de la salud.



La muestra antes mencionada representa un total de 965,089 hondureños, es decir, el nueve por ciento de la población general, que supera los nueve millones y medio.



De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Honduras son 770,905 los adultos mayores de 60 años, los que padecen una enfermedad crónica de base tienen una población de 159,230 personas y los trabajadores del área de la salud son 34,954.

El siguiente gráfico muestra las cantidades de las poblaciones más vulnerables en Honduras ante la llegada del coronavirus.

¿Con quiénes es más mortal el coronavirus?

El Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) realizó el mayor estudio sobre este virus y, aunque está actualizado hasta el 11 de febrero de 2020 con datos sobre enfermos en ese país, muestra cifras esclarecedoras.



Por ejemplo, el informe arroja que la mayoría de infectados son adultos de 50 a 59 años, pero que el porcentaje de muertes aumenta en la tercera edad.

Vea: Coronavirus: Mapa y gráficos de la expansión en Honduras



Y, aunque los ancianos mayores de 70 años son los que menos se infectan, son los que más mueren.

En ese sentido, el infectólogo Tito Alvarado afirmó a EL HERALDO que los adultos mayores de 60 años, las personas que padecen de enfermedades crónicas y los trabajadores del área de la salud deben de aplicar las medidas pertinentes para evitar el contagio por Covid-19 como resultado de ser más vulnerables.

"Los indicadores de salud indican que estas personas son las más vulnerables. En los otros países han muertos más de estos grupos, y viendo eso, ellos deben de aplicar las medidas sugeridas para evitar el coronavirus" dijo.

"Para estos grupos se debe de ser más enfático y tenerlos a la vista porque son los más vulnerables", añadió el experto.

El gráfico detalla el porcentaje de muertes por rango de edad. Los datos en rojo señalan el porcentaje de personas infectadas en China, mientras que los que aparecen en rosa indican las muertes.







Problemas respiratorios

Los estudios revelan que la mayoría de casos ocurren en chinos que no tienen ninguna patología, pero las personas que padecen enfermedades respiratorias u otras que debilitan el sistema inmunológico son los más vulnerables a fallecer.

Al hablar de muertes, el 32% de los casos incluyen a hombres y mujeres con problemas de presión arteral (hipertensión).

Seguidamente están los casos de personas que no reportaron ninguna enfermedad.

Actualmente el virus se ha expandido por más de 100 países, 16 de ellos en América Latina. Hasta este miércoles 11 de marzo, la contidad de muertos por coronavirus es de 4,616, además se contabilizan 126,042 casos (datos hasta las 5:20 de la tarde).

Además: Aprueban 643 millones de lempiras para combatir el coronavirus en Honduras