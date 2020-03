Así ataca el coronavirus al organismo humano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los coronavirus zoonóticos anteriores (que saltaron de animales a humanos) como el SARS y el MERS causan ciertos daños al organismo y el Covid-19 (nuevo coronavirus) no es la excepción.



Aquí detalladamente informamos cómo ataca el coronavirus al cuerpo humano:

Los pulmones

Es considerada la zona cero en la mayoría de los pacientes, el Covid-19 empieza y termina en los pulmones, porque al igual que la gripe, los coronavirus son enfermedades respiratorias.

Los coronavirus también pueden causar síntomas gripales: los pacientes pueden empezar con fiebre y tos, que progresan a una neumonía o algo peor.



Tras el brote de SARS, la OMS informó que la enfermedad atacaba a los pulmones en tres fases: replicación viral, hiperreactividad inmune y destrucción pulmonar.



Solo el 25 por ciento de los pacientes de SARS sufrían insuficiencia respiratoria, el síntoma distintivo de los casos graves. Asimismo, según datos preliminares, el Covid-19 provoca síntomas más leves en casi el 82 por ciento de los casos, mientras que los casos restantes son graves o críticos.



Los primeros estudios sobre el Covid-19 han demostrado que muchos pacientes desarrollan neumonía en ambos pulmones, acompañada de síntomas como disnea (o dificultad respiratoria).



Si un paciente llega a la tercera fase los daños pulmonares pueden provocar insuficiencia respiratoria. Aunque sobrevivan, algunos pacientes sufren daños pulmonares permanentes.

El estómago

En los brotes de SARS y MERS, casi un cuarto de los pacientes padecían diarrea, una característica mucho más significativa de esos coronavirus zoonóticos. No está claro si los síntomas gastrointestinales desempeñan un papel importante en este nuevo brote (Covid-19), ya que los casos con diarrea y dolor abdominal han sido poco comunes. Pero ¿afecta a las tripas este virus respiratorio?



Cuando un virus entra en el cuerpo humano, busca células con sus portales favoritos: las proteínas del exterior de las células, llamadas receptores. Si el virus encuentra un receptor compatible en una célula, puede invadirla.

El SARS y el MERS pueden acceder a las células que revisten los intestinos y el colon, y las infecciones parecen florecer en las tripas, lo que podría provocar los daños o la filtración de fluidos que se convierte en diarrea, sin embargo, aún no sabemos si el nuevo coronavirus hace lo mismo.



Los investigadores creen que el Covid-19 usa el mismo receptor que el SARS, y este portal se encuentra en los pulmones y en el intestino delgado.

Torrente sanguíneo

Los coronavirus también pueden provocar problemas en otros sistemas del cuerpo debido a la antedicha respuesta inmune hiperactiva.



Un estudio de 2014 demostró que el 92 por ciento de los pacientes de MERS presentaban al menos una manifestación del coronavirus fuera de los pulmones. De hecho, se han observado síntomas de un bombardeo en todo el cuerpo en los tres coronavirus zoonóticos: enzimas hepáticas elevadas, un recuento bajo de leucocitos y plaquetas e hipotensión. En casos raros, los pacientes han sufrido lesiones renales agudas y paradas cardíacas.



Las consecuencias se extienden fuera de los pulmones. Las tormentas de citocinas provocan inflamación, que debilita los vasos sanguíneos de los pulmones y hace que los fluidos se filtren en los alvéolos. "Básicamente, te desangras por los vasos sanguíneos", afirma un estudio. La tormenta confluye en el sistema circulatorio y crea problemas sistémicos en varios órganos.



A partir de ahí, la situación puede empeorar drásticamente. En algunos de los casos más graves de Covid-19, la respuesta de las citocinas (combinada con la menor capacidad de bombear oxígeno al resto del cuerpo) puede provocar insuficiencia multiorgánica.

Los científicos no saben exactamente por qué algunos pacientes sufren complicaciones fuera de los pulmones, pero podría estar relacionado con enfermedades subyacentes, como las cardiopatías o la diabetes.



"Aunque el virus no alcance los riñones, el hígado, el bazo o cualquier otro órgano, puede tener consecuencias derivadas en todos esos procesos", afirma Frieman.

El hígado

Los médicos han observado indicaciones de lesiones hepáticas en el SARS, el MERS y el Covid-19, habitualmente leves, aunque los casos más graves han provocado lesiones hepáticas graves e incluso insuficiencia hepática. Entonces ¿qué ocurre?



"Cuando un virus se introduce en el torrente sanguíneo, puede nadar a cualquier parte del cuerpo. El hígado es un órgano muy vascular, así que [un coronavirus] puede llegar al hígado muy fácilmente", explica Lok.

El riñón

Los riñones también pueden quedarse atrapados en el Covid-19. El seis por ciento de los pacientes de SARS (y un cuarto de los de MERS) sufrían lesiones renales agudas. Los estudios han demostrado que el nuevo coronavirus puede hacer lo mismo.

Podría ser una característica relativamente poco común de la enfermedad, pero es letal. Según un estudio de 2005 publicado en Kidney International, falleció el 91.7 por ciento de los pacientes de SARS con insuficiencia renal aguda.

Embarazo y coronavirus

El coronavirus ha generado una incógnita de si las embarazadas pueden infectar a sus hijos no natos en el útero o si la enfermedad puede transmitirse durante el parto o a través de la leche materna.



Sin embargo, no se observó transmisión maternoinfantil en el SARS ni el MERS pese a los muchos casos en embarazadas. Además, un niño recién nacido puede contraer el coronavirus de otras formas, como al nacer en un hospital lleno de pacientes infectados durante una emergencia frenética.



De hecho, un nuevo estudio publicado ofrece evidencias preliminares de que el coronavirus no puede transmitirse de madre a hijo.