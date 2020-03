¿Cuál es el protocolo que seguirá Honduras ante casos de coronavirus?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las autoridades de la Secretaría de Salud tienen establecido lineamientos para abordar los casos sospechosos y los dos confirmados de coronavirus en Honduras.



Se establece que el médico después de identificar a un paciente con sospecha de Covid-19 deberá realizarle un interrogatorio y atender el caso en un cubículo aislado y ventilado.



“Si el caso se detecta en el primer nivel de atención se llevará la coordinación con la región sanitaria para el estudio epidemiológico de búsqueda activa de los contactos (del paciente), para identificar el caso índice de la enfermedad y proceder a la toma de la muestra”, señala el protocolo.



El personal de salud debe usar mascarillas tipo N95 (tipo industrial) y equipos de protección personal (EPP), y deben notificar cada caso a la Unidad de Vigilancia de la región sanitaria.

LEA: Lo que debes de hacer para evitar el coronavirus en tu casa, trabajo y lugares públicos



“En aquellos casos sospechosos que no requiera hospitalización, se deberá manejar en aislamiento domiciliario y dar seguimiento a través de monitoreo diario hasta tener el resultado de laboratorio. Si se confirma se aislará a nivel hospitalario”, indica el documento.



Una vez confirmado el caso se mantiene en aislamiento y se le brinda tratamiento para controlar la fiebre.



Todavía no existe un tratamiento para la enfermedad viral que surgió en China a finales de diciembre de 2019.



Otras naciones ya tienen planes de contingencia para evitar fuertes impactos negativos en la economía, educación, empresas y microempresas.



Sin embargo, Honduras aún no cuenta con ninguno, los sectores se unieron para trabajar en mesas de trabajo y elaborarlo.

VEA: Estos son los 13 hospitales habilitados para atender el coronavirus en Honduras