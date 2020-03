Katy Perry anuncia la muerte de su abuela con un conmovedor mensaje

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- A pocos días de haber anunciado su embarazo, la cantante Katy Perry publicó un conmovedor mensaje en honor a su abuela Ann Pearl Hudson tras haber fallecido.



En su cuenta de Instagram, la intérprete de "Never worn white" escribió un extenso mensaje en el que hablaba de lo luchadora que fue su abuela, cómo sobrevivió a una depresión y crió a sus hijos siendo una costurera.



En el mismo post, Perry publicó un video en el que le anunciaba a su abuela, postrada en una cama, que por fin estaba embarazada.

Este fue el mensaje:

"No sé cuándo un alma entra en un vehículo nuevo, pero si hay una vida futura en la que hay una sala de espera del ir y venir, mi mente se pregunta si el alma que está esperando entrar en mi mundo recibirá un beso en la frente de mi dulce abuela que partió de esta tierra ayer. Mi corazón lo espera así.



Si ella es capaz de hablar con el alma mientras espera, la conversación probablemente incluiría "¿estás seguro de que quieres elegir este grupo salvaje?" Definitivamente habría algo de sarcasmo, una broma ingeniosa o dos ... tbh la abuela probablemente tenía una copa de su vino rubor favorito listo a su llegada a esta vida después de la muerte ... y un look de moda, joyas incluidas, naturalmente.



Mucho de lo que soy es por mi padre ... y él es por ella. Ella comenzó todo, como solía recordarnos y estoy muy agradecida de que lo haya hecho.



La familia ... está ahí para mostrarnos qué puede ser el amor ... a veces es difícil llegar a ese viaje para encontrar el amor Y a través de él, pero si puedes abrir tu corazón y dejar que la luz guíe el camino, encontrarás ese amor incomparable .



Ann Pearl Hudson era una luchadora. Sobrevivió a la Gran Depresión, crió a 3 hijos sola como costurera, haciendo cuerdas G para bailarinas y otros personajes similares en Las Vegas. Ella siempre fue auténticamente ella misma, divertida y llena de todas las cosas dulces y acogedoras en las que piensas cuando piensas en abuelas. Me dio billetes de dólar crujientes en tarjetas distintivas, nos dejó comer sus galletas de almendras favoritas de la tienda de 99 centavos mientras le hacíamos preguntas sobre los diferentes ventiladores que había exhibido en sus paredes. Era una abuela maravillosa y siempre llevaré algo de ella en mí.

Cuando salga mi pizca, esa es Ann.

Cuando sale mi autenticidad, esa es Ann.

Cuando sale mi terquedad, demonios, esa es Ann.

Cuando sale mi espíritu de lucha, esa es Ann.

Cuando sale mi estilo, esa es Ann.



Que descanse en paz y bese la frente del alma para que venga y les haga saber que todo va a estar bien, especialmente ahora que han ganado un ángel para mirarlos".