¿Sirve el gel antibacterial contra el coronavirus?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como consecuencia de los temores por el contagio del coronavirus, el gel actibacterial, también llamado desinfectante para manos, se ha convertido en un producto apetecido por las masas.



Su demanda ha causado que en varios puntos de venta su precio original haya sufrido un incremento. "Un bote pequeño antes me costaba 30 lempiras, hoy lo compre a 40", lamentó María Izaguirre, una capitalina preocupada por la inminente llegada del Covid-19 a Honduras, quien la mañana de este martes hizo su compra, antes de que el gobierno congelara el costo.



Las preocupaciones han aumentado producto de que Costa Rica se han confirmado 13 casos por Covid-19, hasta este martes, y en Panamá se reportó el primero la noche del lunes.



El presidente hondureño Juan Orlando Hernández anunció el domingo que en los próximos días iniciaría la distribución de tres millones y medio de frascos de gel antibacterial como medida para afrontar el coronavirus.



Pero, expertos consultados por EL HERALDO, argumentaron que el gel actibacterial no basta para matar al virus que puede vivir por varias horas fuera del cuerpo humano de acuerdo a la superficie a la que esté adherido.

No basta contra el coronavirus

Ejemplo de eso es el doctor en física teórica Alberto Sicilia conocido como Principia Marsupia en Twitter, quien aseguró que el gel antibacterial no basta para erradicar al coronavirus.



"Se están vendiendo un montón de "geles anti-bacterianos" que no tienen ningún efecto en el virus", posteó en su cuenta de Twitter, al mismo tiempo que publicó: "Jabón, jabón, jabón. El de toda la vida", recomendó.



Mientras que el doctor Tito Alvarado dijo que el gel antibacterial es solo una medida secundaria, que lo principal es lavarse las manos constantemente.



"Lo primero es lavarse las manos constantemente porque las propiedades del jabón matan al virus. Lo otro es que como algo secundario es usar el gel, pero no como si eso fuese lo suficiente para evitar el contagio", explicó.



En tanto, el epidemiólogo Manuel Sierra también consideró que el gel antibacterial no es la principal medida que se debe de usar para evitar el contagio del Covid-19.



"No basta solo eso, hay que también pasar lavándonos las manos", expresó, quien coincide con los demás expertos.

Dato

El coronavirus surgió en un mercado de Wuhan, China, en diciembre de 2019, y tras su rápida propagación y dejar más de mil personas muertas, la OMS declaró emergencia internacional el 31 de enero de 2020, desde entonces suman más de 4,264 víctimas mortales y 118,002 infectados (dato actualizado hasta este martes 10 de marzo de 2020 a las 11:43 de la mañana).

