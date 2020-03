CNE debe respetar el fallo de la CSJ sobre la reelección

Los directivos nacionalistas del CN no recibieron con agrado la resolución del CNE.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe respetar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de la reelección presidencial y preparar el escenario de las próximas elecciones generales programadas para 2021 bajo un nuevo ordenamiento jurídico.

“Todos los hondureños llámense azules, rojos o blancos, tenemos que respetar los fallos de la Corte, nos guste o no nos guste, le parezca o no le parezca los fallos hay que acatarlos; uno puede decir no comparto un fallo, pero los fallos se respetan”, afirmó el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Este diputado de alta influencia en el partido de gobierno rechazó el falló que por mayoría de votos emitió la semana pasada el CNE en el cual desconoció una reforma hecha por la Convención Extraordinaria a los estatutos del Partido Nacional.

En esta reforma el nacionalismo regula internamente la reelección presidencial en el sentido de que sus militantes pueden buscar nuevamente la titularidad del Poder Ejecutivo de forma continua o alterna, pero “practicada por una sola vez dentro de esta institución”.

Zambrano, en su condición de fiscal del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), fue quien llevó el escrito al CNE pidiendo la ratificación de la reforma hecha el 29 y 30 de noviembre del año pasado por los convencionales que se reunieron en Danlí, El Paraíso.

“Existe un fallo de la Corte Suprema (de Justicia) en el cual decreta la inaplicabilidad de los artículos constitucionales en las cuales existía la prohibición de la reelección”, argumentó Zambrano.

