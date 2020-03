Base de datos de la comuna ya aplica la amnistía

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con el inicio del período de amnistía tributaria, docenas de capitalinos llegaron la mañana de ayer hasta las oficinas de la gerencia Atiende Entiende y Resuelve (AER).



Su visita fue para constatar que ya no tendrán multas por la demora en el pago sus impuestos.



En vigencia

Aunque la edición 35183, del diario oficial La Gaceta, se público a tempranas horas de este lunes en un inició los contribuyentes recibieron como respuesta que “aún no se borran los registros de las multas en la base de datos”.



No obstante, el inconveniente se solucionó en horas del mediodía.



Mientras EL HERALDO visitó las instalaciones del AER constató que varios ciudadanos decidieron que esperarán un tiempo para “ponerse al día” y cancelar su deuda con la Alcaldía Municipal.



“Tengo un año de retraso en el pago de los bienes inmuebles, es poco lo que debo, no obstante aunque sean solo 300 lempiras los que me condonarán con la amnistía, ese dinero es de gran ayuda”, expresó Mirsa Reyes, residente en la colonia Kennedy.



Hay que destacar que según el decreto 168-2019, además de los impuestos municipales, también se incluyen las exoneraciones tributarias y aduaneras así como amnistía en el Seguro Social.



Asimismo el beneficio abarca la tasa vehicular, sector de telecomunicaciones (Hondutel), ENEE y en la Secretaría del Ambiente.